Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Alena J. (43) zbog postojanja opravdane sumnje da je 30. maja 2025. godine neovlašćeno radi prodaje držao 2 kilograma opojne droge kokain i skoro 20 kilograma opojne droge kanabis.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, Alen J. se tereti za krivično delo neovlašena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Tužilaštvo je sudu predložilo da okrivljenom produži pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

Alen J. je 30. maja zaustavljen od strane Interventne jedinice 92 na auto-putu u visini „Arene Beograd“ dok je upravljao automobilom marke „ševrolet“, pa je pregledom vozila, u „šteku“ koji se nalazi u dnu gepeka pronađena kesa u kojoj su se nalazila dva PVC paketa sa opojnom drogom kokain ukupne neto mase 2.000.60 grama.