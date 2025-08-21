Slušaj vest

Muškarac Z. E. iz Smedereva doživeo je stravičnu nesreću kada je juče, kako saznaje Kurir, tokom radova na krovu svoje porodične kuće pao na ogradu, nakon čega mu je šipka probola nogu.

Komšije koje žive nedaleko od Z. E. ispričale su za Kurir kako je uopšte došlo do nesreće.

- On je juče ceo dan nešto radio sa sinom oko krova, inače je čovek spretan, ali u jednom trenutku polomila se daska i on je pao sa skele na ogradu. Najgore od svega što mu je šipka probola nogu, bilo je strašno videti to - kaže jedan komšija za Kurir.

Prema njegovim rečima, čovek je bio sve vreme svestan, sam pad možda ne bi prouzrokovao strašne povrede, da nije bilo te šipke.

- Propao je kroz dasku i samo sleteo sa krova, ali sve vreme je bio svestan, zapomagao je zbog noge. Hitna je brzo došla, a morali su da zovu i vatrogasce kako bi ga "oslobodili". Potom su ga odvezli u bolnicu i trenutno ne znamo ništa o tome kako je, od jutros nismo sreli nikoga od njegove porodice - dodao je naš sagovornik.

Kako kaže, Z. E. u Smederevu živi sa porodicom i juče je završavao radove oko krova porodičnog doma, sve dok nije došlo do nesreće. Na svu sreću, kako kažu komšije, uteha je da je čovek bio svestan nakon pada, te se nadaju da će se brzo oporaviti.