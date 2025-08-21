Slušaj vest

U velikoj akciji pripadnika Uprave kriminalističke policije po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u kojoj je pre dva dana zaplenjeno rekordnih 1,9 tona marihuane, kako Kurir saznaje, "na delu" su uhapšeni Mile S. (28) iz Beograda i Igor I. (47), koji je državljanin Crne Gore.

- Igor I. inače državljanin Crne Gore koji je osuđivan i ranije i poznat je policiji, uhapšen je nakon primopredaje 50 kilograma droge. Kada je policija stigla, Mile S. je uspeo da pobegne i njemu tada nisu stavljene lisice. Međutim, munjevitom reakcijom nadležnih istražnih organa, brzo je lociran i uhapšen - otkriva izvor Kurira.

Beograd - Istorijska zaplena droge u Beogradu Izvor: MUP

Kako navodi, posle hapšenja dvojice osumjičenih kod kojih je pronađeno 50 kilograma marihuane, a tek je usledila velika zaplena.

- Policija je u saradnji sa VJT u Beogradu, posle hapšenja, tokom pretresa u kolima osumnjičenih i jednom kamionu u Zemunu pronašla još preko 1900 kilograma, pa je ukupna količina zaplenjene droge dostigla 1.958 kilograma marihuane - dodaje naš sagovornik.

Podsetimo, reč je o istorijskoj zapleni droge u Beogradu. Ulična vrednost droge, koja je pronađena spakovana u crne džakove, procenjena je na skoro 20 miliona evra.

Osumnjičenima se na teret stavlja da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.