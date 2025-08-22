Slušaj vest

Čulo se vrištanje iz parka!Sedeli smo u kafiću i nismo isprva ni obratili pažnju šta se to čuje, a onda smo se frapirali kada smo videli da je mladić kravav od glave do pete pao na prag lokala.

Ovim rečima za Kurir počinje priču očevidac jezivih scena nasilja iz parka u Mionici, gde je sinoć došlo tuče u kojoj je teško povređen policajac M. Đ. (31) kada ga je, kako se sumnja, mačetom posekao osumnjičeni A. T. (22) koji je nakon toga uhapšen. Policajac M. Đ. je zbog težine povreda transportovan u Urgentni centar u Beogradu, a lekari su uspeli da mu spasu ruku, koja je bila na ivici amputacije.

Teško povređeni policajac M. Đ. Foto: Društvene Mreže

Svađa i jurnjava po parku

- Kobne večeri mladić koji je teško povređen, navodno, je bio u jednom od lokala koji se nalazi u nizu ugostiteljskih objekata koji okružuju park u Mionici. U jednom trenutku on je krenuo ka parku, ali se tada susreo sa osumnjičenim A. T. koji je bio u društvu još jednog mladića - kaže naš sagovornik i dodaje da je očigledno da je osumnjičeni mladić nekog s namerom čekao, imajući u vidu činjenicu da je kod sebe imao mačetu.

- Došlo je do koškanja i tuče. Usledila je vika i galama, a zatim i jurnjava po parku. Ubrzo se iz parka čulo jaukanje i dozivanje pomoći. Sve se brzo odigralo i isprva smo mislili da su se klinaci potukli u parku. Međutim, nakon nekoliko minuta, vrata kafića otvorio je mladić, obliven krvlju. Samo je izustio: "Pomozite mi" i srušio se na pragu kafića.

Kamere snimile jeziv napad

Kako potom dodaje naš sagovornik, gosti lokala su se se skamenili.

1/5 Vidi galeriju Teško povređeni policajac M. Đ. iz Mionice Foto: Društvene Mreže

- Samo smo se pogledali i bili šokirani prizorom. Krvav je bio od glave do pete. I dalje imam tu sliku pred očima, nisam spavao. Tada smo se bukvalno razleteli po lokalu da mu pomognemo, neko je zvao policiju, neko Hitnu pomoć. Tražili smo i krpe od konobarice da mu zaustavimo krvarenje - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Tu je bio i policajac van dužnosti koji je igrao pikado, i on je čovek odmah zvao kolege. Brzo su došli i uhapsili tog ludaka koji je mačetom unakazio dečka. Kasnije sam saznao da je mladić policajac i da je iz Mionice.

Tuču i sukob snimile su nadzorne kamere koje pokrivaju park u Mionici..

- Policija je odmah uhapsila osumnjičenog i odvezen je u stanicu. Postoje dve verzije sukoba. Prema jednoj verziji, napadač je sa drugom u parku čekao nekoga da ga napadne, ali to nije bio policajac. Odnosno, policajac se našao u pogrešno vreme na pogrešnom mestu. Prema drugoj verziji, policajac i A. T. su imali neki sukob od ranije, ali to sve istraga tek treba da utvrdi. Ipak, po svemu sudeći, verpvatnije je da je policajac napadnut greškom - navodi naš sagovornik i dodaje:

- Istraga će utvrditi sve ove detalje i da li su čaršijske priče tačne. Strašno je da je do ovoga došlo. Zamislite da je taj ludak sa mačetom uleteo u neki od kafića i počinio masakr. Šta ako je policajac nedužan? Zar je normalno presretati i seći ljude mačetom po parku? Šokirani smo, i niko od nas iz Mionice ne može da veruje da se ovako nešto desilo.

Osumnjičenom A. T. određeno je zadržavanje do 48 sati zbog krivičnog dela ubistvo u pokušaju, a istragu vodi Više javno tužilaštvo u Valjevu.

Porodica teško povređenog policajca M. Đ. je van sebe, a zabrinuti roditelji policijskog službenika koji radi u Jedinici za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, nalaze se u Beogradu, gde je njihov sin jutros transportovan iz Urgentnog centra u Valjevu.