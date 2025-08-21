Slušaj vest

Državljanka BiH T. M. (23) iz Zvornika uhapšena je na graničnom prelazu Trbušnica zbog krijumčarenja, s obzirom na to da je u njenom automobilu pronađeno 70 kompleta dečijih trenerki poznate robne marke.

Ona je uhapšena u saradnji Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije i policijskih služebika Uprave granične policije, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, i određeno joj je zadržavanje zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivična dela krijumčarenje i neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga.

- Sumnjiči se da je u šupljinama automobila „pasat“ kojim je upravljala, na GP Trbušnica, na izlazu iz zemlje, sakrila 70 kompleta dečjih trenerki poznate robne marke u nameri da ih prokrijumčari preko državne granice izbegavajući mere carinskog nadzora - navodi se u saopšenju.

Osumnjičena će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedena u nadležno tužilaštvo. 

Pripadnici UKP - Odeljenja za borbu protiv korupcije Ministarstva unutrašnjih poslova nastaviće dalji rad na suzbijanju korupcije i finansijskog kriminala na teritoriji Republike Srbije.

