MAKEDONAC UHAPŠEN KOD LESKOVCA ZBOG 8 KG KOKAINA: Policija zaustavila "ford", usledili šok i brza reakcija!
Dr\avljanin Severne Makedonije, S. I. (34), uhapšen je kod Leskovca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Ovim povodom oglasio se potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić koji je izjavio da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu zaplenili oko osam kilograma kokaina i uhapsili S. I. (34), državljanina Severne Makedonije.
- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu zaplenili su oko osam kilograma kokaina i uhapsili S. I. (34), državljanina Severne Makedonije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je na auto-putu kod Brestovca, u automobilu „ford“ kojim je upravljao osumnjičeni, pronašla devet paketa u kojima je bio kokain - istakao je ministar Dačić i zahvalio svim pripadnicima policije koji su učestvovali u ovoj akciji.
Osumnjičenom je, po ovlašćenju višeg javnog tužioca u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.