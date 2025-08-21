Slušaj vest

Osumnjičeni A. T. iz Mionice uhapšen je sinoć nakon što je u parku, iz za sada nepoznatog razloga, mačetom napao i teško povredio policajca M. Đ.

Podsetimo, tuča se dogodila sat vremena iza ponoći u mioničkom parku kada je policajac M. Đ. koji je bio van dužnosti izašao iz jednog ugostiteljskog objekta. Osumnjičeni A. T. je, iz za sada nepoznatog razloga, mačetom iskasapio policajca kome se lekari sada bore za život.

- Istraga će utvrditi kako je došlo do sukoba, kao i da li se osumnjičeni i žrtva poznaju od ranije. Takođe, utvrdiće se i da li mladići imaju neke neraščišćene račune. Inspektori detaljno rade na slučaju, a ključni dokazi biće snimci sa nadzornih kamera kojima je pokriven ceo park u Mionici. Tuča je snimljena, a nakon uviđaja snimci su odneseni i oni će pomoći istražiteljima oko mnogih detalja sukoba - navodi naš sagovornik i dodaje da je A. T. policajca iznenada zaskočio iz mraka, praktično čim ga je ugledao.

Osumnjičeni A. T. Foto: Društvene mreže

- Biće ispitani i svedoci koji su te večeri bili u društvu osumnjičenog i žrtve, ali i gosti kafića koji se nalaze tik pored parka. Možda je neko od njih čuo ili video nešto što bi inspektorima pomoglo u daljoj istazi koju vodi Više javno tužilaštvo u Valjevu.

Osumnjičenom A. T. je doreženo je zadržavanje do 48 sati, nkon čega će biti saslušan u tužilaštvu.