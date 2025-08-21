Slušaj vest

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani su Igor I. (47) i Mile S. (28) zbog sumnje da su 19. avgusta na teritoriji Zemuna neovlašćeno radi prodaje držali skoro dve tone opojne droge kanabis.

- Osumnjičeni su se na saslušanju branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenima odredi pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti da će ponoviti krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se na teret stavlja po jedno krivično delo neovlašena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Postoje osnovi sumnje da su Igor I. i Mile S. 19. avgusta oko 6:30 časova u Zemunu neovlašćeno radi prodaje držali opojnu drogu kanabis ukupne neto mase 1.952.744,43 grama - navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, "akcija" je počela rano ujutru, pošto je najpre policijski službenik uočio autombil "reno talisman" kojim je upravljao Mile S., a koje se zaustavilo na parkingu ispred „Doma penzionera“, kod parkiranog teretnog motornog vozila marke „iveko dejli“.

- Osumnjičeni je izašao iz vozila, prišao slobodnom delu teretnog vozila, otključao ga i iz njega izvadio tri crne putne torbe i jedan crni džak koji je stavio u putničko vozilo kojim se dovezao, nakon čega se odvezao do parking prostora u Ulici Partizanske avijacije, gde se sastao sa Igorom I. koji je do navedenog mesta došao vozilom marke „škoda superb“ - navodi se.

Zajedno su, potom, prebacili navedene putne torbe u automobil Igora I., a potom je on crni džak spustio između navedenih vozila, gde je od strane policijskih službenika lišen slobode.

- Mile S. se oglušio o naređenje policijskih službenika i trčećim korakom se udaljio u nepoznatom pravcu, ali je ubrzo lociran i lišen slobode - dodaje se.

Pregledom vozila osumnjičenog Igora I. policijski službenici su pronašli ukupno 49 plastičnih vakum kesa ukupne neto mase 49.051,45 grama opojne droge kanabis.

- U vozilu Igora I. koje je ostalo na parking prostoru pronađen je i jedan ključ koji je ukazivao da pripada vozilu marke „fijat“, te su policijski službenici obilaskom parking prostora u neposrednoj blizini i pritiskanjem tastera ključa, otključali teretno motorno vozilo marke „fijat dukato“, gde su u tovarnom delu pronašli 1.000 paketa u kojima se nalazilo ukupno 951.846,49 grama opojne droge kanabis - saopšteno je iz tužilaštva.