Na auto-putu kod Ražnja odvijala se prava drama kada su se na starom „pežou“ u kojem su bile tri devojke iz Niša odjednom pojavile varnice i dim.

Samo nekoliko minuta kasnije, automobil se pretvorio u buktinju. Živote devojaka spasao je Konstantin Živković (37) iz Trstenika, koji je vozeći iza njih primetio da se nešto dešava i bez razmišljanja odlučio da reaguje.

- Išao sam poslovno u Niš, žurio na sastanak, ali čim sam primetio problem, u glavi mi je samo bilo da moram da spasem devojke! Mislio sam isprva da je kvar bezazlen, ali kada se pojavio dim, znao sam da se radi o ozbiljnoj opasnosti - priseća se Konstantin.

Signalizacijom je, kako kaže, pokušao da zaustavi "pežo", a Nišlijke su u početku ignorisale njegova upozorenja. Kada su se konačno zaustavile, istrčao je iz kola, otvorio vrata i izveo ih na sigurno. Iz gepeka je izvukao i njihove stvari, a samo nekoliko trenutaka kasnije automobil je progutala vatra.

- Nisu odmah reagovale, ali nisam odustajao. Preticao sam ih, mahao rukama, davao im znakove da stanu. Kad sam ih konačno zaustavio, otvorio sam vrata, izveo ih napolje i izvadio stvari iz gepeka. Za par minuta ceo auto je bio u plamenu, verujte sve se dogodilo u 30 sekundi – priča Konstantin.

Heroj iz senke

Nakon što je spasao devojke, Konstantin im je ponudio da ih poveze do Niša. One su, međutim, odlučile da sačekaju pomoć, a on je nastavio svojim putem. Njegovo ime javnost je saznala tek zahvaljujući objavi njegove sestre na društvenim mrežama.

- Moj brat je heroj. Vozio je iza njih, video varnice, blicao im, a kad nisu reagovale, pretekao ih je i naterao da stanu. Auto je za deset minuta izgoreo. Ponudio im je prevoz, ali one su čekale sestru. On je nastavio, kao i uvek, tih i plemenit - napisala je.

Konstantin koji je spasio tri devojke od sigrne smrti

Međutim, ovo nije prvi put da Konstantin ulazi u vatru da bi spasao druge. Još 2006. godine, kada se komšinici zapalilo seno i štala, zajedno sa ocem utrčao je u plamen kako bi izvukao motokultivator i kuče koje je cvilelo u zapaljenom objektu. Greda ga je, kako nam je ispričao, tada udarila u glavu, ali nije odustao.

- I dan danas osećam posledice tog udarca, ali to je ništa u odnosu na život jedne životinje. Čuo sam kako cvili, ne mogu da ostanem imun i gledam kako jedan život bledi u plamenu - priča Konstantin i dodaje:

- Pošto radim kao privatnik, često putujem, verujte, kad vidim kornjaču, prenesem je na drugu stranu puta da je neko ne zgazi. To je za mene isto kao da pomognem čoveku. Život je život.

Međutim, ono što Konstantina brine je to što su se, nakon što je priča izašla u javnost, pojavili komentari da su devojke možda bile nepažljive ili pod dejstvom alkohola. Konstantin to odmah odbacuje i dodaje da su su ga devojke kontaktirale i da će se njihovim porodicama i lično upoznati.

Poruke koje su devojke poslale Konstantinu kada su ga našle na mrežama

– Devojke su bile normalne, kulturne i odgovorne. Osetile su miris paljevine i videle lampice na tabli, ali nisu znale šta se dešava. Nije bilo muzike, niti neodgovornosti. Mnogo je zlih jezika. Devojke su me pozvale, jedna je Ruskinja, a druge dve su iz Niša, ići ću da ih posetim sa suprugom čim dođu sa odmora – kaže on.

