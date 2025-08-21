Slušaj vest

Policajac Nikola Krsmanović (34) iz Loznice ubijen je pre 13 meseci kada ga je likvidirao albanski terorista i odbegli robijaš Faton Hajrizi prilikom redovne saobraćajne kontrole na graničnom prelazu. Njegova porodica, prijatelji i kolege nisu ga zaboravili, pa se sledeće nedelje u njegovu čast i sećanje organizuje memorijalni turnir u fudbalu u njegovom rodnom, lozničkom selu Draginac.

Voljen, poštovan i profesionalac u svom poslu, služio je Nikola Krsmanović otadžibini, srećan što nosi policijsku uniformu, sve do 18. jula 2024. godine kada ga je ubio Hajrizi koji je prethodno pobegao iz zatvora. Hrabri policajac podlegao je povredama, dok je njegov kolega tom prilikom teško ranjen. Ubica Faton Hajrizi ubijen je posle 36 sati bekstva, nakon što je ponovo otvorio vatru na pripadnike MUP-a Srbije kada su ga locirali i opkolili.

Memorijalni turnir organizuje se sledeće nedelje Foto: Društvene Mreže

FK "14. oktobar" iz Draginca organizuje memorijalni turnir u čast Nikole Krsmanovića i to 24. avgusta od 15 časova na stadionu "Budimir Jovanović Budo" u Dragincu. Na turniru, kako je navedeno, učestvuju četri ekipe.

Porodica i prijatelji i dalje su neutešni nakon tragedije koja im je zauvek promenila život. Roditelji ubijenog policajca na godišnjicu pričali su za Kurir o svom bolu i tuzi koja je iz dana u dan sve veća i veća, a detaljnije o tome možete pročitati OVDE.

Albanac mu je pucao u glavu

Prvi put tim povodom oglasila se i sestra Nikole Krsmanovića koja je u potresnoj ispovesti ispričala kako je saznala da je njen brat upucan, a da je nakon toga od teških povreda koje je zadobio i preminuo.

Nikola Krsmanović i njegova sestra Katarina Odermatt Foto: Drušvene mreže

- "Došlo je do pucnjave! Albanac mu je pucao u glavu!" Tada je krenulo zujanje u mojoj glavi, prekid filma. Sećam se da se pogledala u ogledalo, bila sam zelena u licu. Otišla sam pod tuš i sedela nepomično neko vreme, smišljajući kako da saopštim majci... - rekla je na početku razgovora Nikolina sestra Katarina Odermatt pre mesec dana, a potom objasnila da je onako sanjiva videla da ima propušten poziv od rođaka. Od tog trenutka njihov život se potpuno promenio.

- Majka je bila kod mene, supruga i dece u Švajcarskoj i kobne večeri je spavala u sobi sa mojom decom. Bila sam u polu snu kada sam videla propušten rođakov poziv. Pomislila sam da je slučajno pozvao. Pokušala sam da zaspim, ali nisam imala mira. Znala sam da će mi se život, ako još jednom zazvoni telefon, promeniti iz korena. Pozvao je drugi rođak. Javila sam se i odmah pitala: "Da li je sve u redu?". Čula sam uzdah i rekao mi je da nije. Pitala sam ga: "Da li je Nikola? Šta se desilo? Da li je živ?". Dobila sam odgovor da ne zna. Rekla sam mu da me ne laže, a on je tada jedva izustio da je bila pucnjava i da je Albanac pucao Nikoli u glavu - rekla je ona tada.

1/5 Vidi galeriju Mesto gde je ubijen Nikola Krsmanović Foto: Printscreen/Video Plus

Istraga obuhvatila i taksistu

Albanski terorista, kako smo ranije prenosili, pobegao je iz zatvora 6. jula 2024. godine, a kobnog 18. jula pucao je na srpske policajce koji su vršili redovnu kontrolu graničnog punkta u Lipničkom Šoru u Loznici. Krsmanović je tada od zadobijenih povreda preminuo, a njegov stariji kolega Vjekoslav Ilić tom prilikom je teško ranjen. Ubica je posle zločina pobegao, a uhapšen je Mithat Hadžić, taksista iz Tutina koji je vozio Hajrizija iz Preševa ka Loznici.