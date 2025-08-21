Slušaj vest

U selu Ranovac, nedaleko od Petrovca na Mlavi, kako saznaje Kurir, došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj je mladić M. S. (28) nažalost izgubio život.

- Do udesa je došlo sinoć oko 19 sati kada je vozač motocikla izgubio kontrolu nad vozilom i prilikom skretanja udario u stub - kaže izvor Kurira.

Kako nezvanično saznajemo, do nesreće je došlo kada je mladić pokušao da skrene u dvorište, nakon čega je udario u stub ograde pored puta.

- Hitna pomoć je odmah izašla na lice mesta, međutim, uprkos brzoj rekaciji, mladiću nije bilo spasa, zbog teških povreda koje je zadobio podlegao je povredama u Opštoj bolnici u Požarevcu - dodaje naš sagovornik.

Policija je obavila uviđaj, a takođe odmah je pokrenuta istraga nakon čega će se znati detaljnije okolnosti koje su dovele do tragedije.