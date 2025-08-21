Slušaj vest

Crnogorska policija privela je sedam osoba zbog višekrađa, ali i razbojništva u Budvi, a među uhapšenima ima i maloletnika iz Srbije.

Hapšenja su sproveli pripadnici Regionalnog centra bezbednosti "Jug", Odeljenja bezbednosti Budva, u saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Kotoru.

- Budvanska policija rasvetlila je slučaj krađe markirane garderobe iz jednog maloprodajnog objekta. Osumnjičeni su tri maloletnika (16 i 17 godina) i S.G. (21), svi državljani Republike Srbije - piše u saopštenju crnogorske policije.

Kako potom navode, oni su, kako se sumnja, juče odneli veću količinu skupe garderobe.

Pregledom video-nadzora, prikupljanjem obaveštenja i operativnim radnjama, policija ih je ekspresno locirala. Prilikom pretresa pronađena je ukradena garderoba, koja je odmah vraćena vlasniku butika. Osumnjičeni su uhapšeni i uz krivičnu prijavu biće privedeni tužilaštvu.

Policija je rasvetlila i slučaj razbojništvaod 11. avgusta, kada su dva nepoznata lica fizički napala oštećenog i ukrala mu novčanik sa 1.600 evra i 200 američkih dolara, nakon čega su pobegli.

Kako piše u saopštenju, reč je o dva maloletnika (17) iz Srbije. Jedan od njih je uhapšen, dok se za drugim intenzivno traga, jer je trenutno nedostupan nadležnim organima.

Bosanka ukrala preko 10.000 evra

Pored toga, za krivično delo teška krađa, osumnjičena je E.S. (53), državljanka Bosne i Hercegovine. Kako se sumnja, ona je krajem aprila, u dva navrata, ukrala lična dokumenta i novac od dva lica, u ukupnom iznosu od preko 10.000 evra!