Prema prvim informacijama, u udesu su povređene najmanje tri osobe.

- Na lice mesta izašle su dve ekipe Hitne pomoći koje su zbrinule povređene i prevezle ih u zdravstvenu ustanovu - potvrđeno je za RINU.

Saobraćaj na ovoj deonici je obustavljen, a policija obavlja uviđaj i reguliše kretanje vozila.

Kurir.rs/RINA

