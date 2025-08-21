Na putu od Čačka ka Guči danas je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva putnička vozila.
Težak udes na putu Čačak – Guča
PRVI SNIMAK TEŠKOG SUDARA KOD GUČE, AUTOMOBILI SMRSKANI: Povređeno troje, saobraćaj obustavljen (VIDEO)
Prema prvim informacijama, u udesu su povređene najmanje tri osobe.
- Na lice mesta izašle su dve ekipe Hitne pomoći koje su zbrinule povređene i prevezle ih u zdravstvenu ustanovu - potvrđeno je za RINU.
Saobraćaj na ovoj deonici je obustavljen, a policija obavlja uviđaj i reguliše kretanje vozila.
Kurir.rs/RINA
