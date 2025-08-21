"PRERANO JE SINE, ALI SUDBINA JE TAKO HTELA..." Ovo je Marko (28) koji je poginuo kod Petrovca na Mlavi, život izgubio u blizini svoje kuće (Foto)
Marko Simić (28) iz Starčeva nedaleko od Petrovca na Mlavi, poginuo je sinoć u selu Ranovac, u blizini svoje kuće, kada je izgubio kontrolu nad motociklom prilikom skretanja u dvorište.
Porodica i prijatelji pogođeni tragedijom uveliko se opraštaju od mladića koji je prerano izgubio život.
- Napustio nas je naš Marko Simić, prerano je sine ali sudbina je tako htela, preselio si se među anđelima, ostavio si tugu roditeljima, bratu, snaji, devojci, drugarima, prijateljima i svima koji su te poznavali takvog kakav si bio, veseo, vedar, nasmejan. I neka te takvog i pamte svi i neka te anđeli čuvaju - napisao je Markov deka opraštajući se od njega.
Nadovezao se i ujak poginulog mladića koji takođe nije uspeo da sakrije tugu.
- Pre neki dan mi je rekao onako kako je on to umeo da se našali "ajde ujko da pomogneš", uvek je bio pozitivan i sa svima se družio, zašto ovako, ne znam. Počivaj u miru legendo, pamtićemo te zauvek - reči su neutešnog ujaka.
Kako su naveli iz porodice, datum sahrane biće naknadno objavljen.
Podsetimo, do udesa je došlo sinoć oko 19 sati kada je vozač motocikla izgubio kontrolu nad vozilom i prilikom skretanja udario u stub.
- Hitna pomoć je odmah izašla na lice mesta, međutim, uprkos brzoj rekaciji, mladiću nije bilo spasa, zbog teških povreda koje je zadobio podlegao je povredama u Opštoj bolnici u Požarevcu - dodaje naš sagovornik.