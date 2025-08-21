Slušaj vest

Marko Simić (28) iz Starčeva nedaleko od Petrovca na Mlavi, poginuo je sinoć u selu Ranovac, u blizini svoje kuće, kada je izgubio kontrolu nad motociklom prilikom skretanja u dvorište.

Porodica i prijatelji pogođeni tragedijom uveliko se opraštaju od mladića koji je prerano izgubio život.

- Napustio nas je naš Marko Simić, prerano je sine ali sudbina je tako htela, preselio si se među anđelima, ostavio si tugu roditeljima, bratu, snaji, devojci, drugarima, prijateljima i svima koji su te poznavali takvog kakav si bio, veseo, vedar, nasmejan. I neka te takvog i pamte svi i neka te anđeli čuvaju - napisao je Markov deka opraštajući se od njega.

Nadovezao se i ujak poginulog mladića koji takođe nije uspeo da sakrije tugu.

- Pre neki dan mi je rekao onako kako je on to umeo da se našali "ajde ujko da pomogneš", uvek je bio pozitivan i sa svima se družio, zašto ovako, ne znam. Počivaj u miru legendo, pamtićemo te zauvek - reči su neutešnog ujaka.

Kako su naveli iz porodice, datum sahrane biće naknadno objavljen.

Marko Simić Foto: Kurir

Podsetimo, do udesa je došlo sinoć oko 19 sati kada je vozač motocikla izgubio kontrolu nad vozilom i prilikom skretanja udario u stub.