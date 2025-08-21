Slušaj vest

U mestu Đakovo kod Kraljeva danas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba od zadobijenih povreda preminula na licu mesta.

Saobraćajna nesreća, kako saznajemo, dogodila se oko 14 časova u mestu Đakovo, u mesnoj zajednici Ušće u Kraljevu.

- Za sada nije poznato kako je došlo do stravične nesreće, ali te detalje utvrdiće dalja istraga. Kraljevačkoj policiji prijavljeno je da se jedno vozilo na magistralnom putu prevrnulo - kaže naš sagvornik i dodaje:

- Policija se uputila na teren zajedno sa lekarima Hitne pomoći i vatrogascima-spasiocima iz mesta Ušće. Osoba koja je bila za volanom nije davala znake života, poginula je na licu mesta. Dva vatrogasca-spasioca morala su da intervenišu oko izvlačenja tela vozača.