Slušaj vest

U mestu Đakovo kod Kraljeva danas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba od zadobijenih povreda preminula na licu mesta. 

Saobraćajna nesreća, kako saznajemo, dogodila se oko 14 časova u mestu Đakovo, u mesnoj zajednici Ušće u Kraljevu. 

- Za sada nije poznato kako je došlo do stravične nesreće, ali te detalje utvrdiće dalja istraga. Kraljevačkoj policiji prijavljeno je da se jedno vozilo na magistralnom putu prevrnulo - kaže naš sagvornik i dodaje:

- Policija se uputila na teren zajedno sa lekarima Hitne pomoći i vatrogascima-spasiocima iz mesta Ušće. Osoba koja je bila za volanom nije davala znake života, poginula je na licu mesta. Dva vatrogasca-spasioca morala su da intervenišu oko izvlačenja tela vozača. 

Uviđaj je u toku, a dežurni tužilac naložio je da se telo pošalje na obdukciju, kao i da se uradi vanredni tehnički pregled vozila.

Ne propustiteHronika"DUŠA MI JE TUŽNA, ALI TOPLA JER JE PUNA TEBE" Tinejdžer Luka iz Kraljeva poginuo u nesreći pre 14 godina, reči njegove majke teraju suze na oči
IMG-20250805-WA0221 copy.jpg
HronikaOTKRIVENO ZBOG ČEGA JE JELENA PREVOZILA DASKE KOJE SU JE UBILE: Htela je da ih vrati komšiji, a pozajmila ih je zbog kuće!
123 copy22.jpg
HronikaOVO JE JELENA (23) KOJU SU UBILE DASKE KOD KRALJEVA: Prevozila ih u gepeku, drugo vozilo je udarilo otpozadi - NA MESTU UMRLA! Njenom dečku se bore za život
collage-Recovered555.jpg
HronikaDEVOJKU (23) UBILE DASKE KOJE JE PREVOZILA, A NJENOM DEČKU SE BORE ZA ŽIVOT! Očevidac opisao užas kod Kraljeva: Auto se zakucao u njen "mercedes" i onda...
shutterstock_2533542681.jpg