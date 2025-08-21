Slušaj vest

Konce krijumčarenja kokaina u policijskom narko-kartelu vukao je hrvatski kriminalac koji ima imovinu u Kloštar Ivaniću, u severozapadnoj Moslavini, u Zagrebačkoj županiji.

To proizilazi iz transkripata razgovora dela kavačke ekipe, koja tog Hrvata oslovljava šefom.

Iz poruka koje je ta osoba razmenjivala sa odbeglim pripadnikom kavačkog klana sa policijskom značkom, Ljubom Milovićem, jasno je da je reč o jednom od najbližih saradnika optuženog Pljevljaka Darka Šarića.

Taj hrvatski državljanin na nekada zaštićenoj Skaj aplikaciji koristio je nadimak "Paćino New" i pin UCRQ65, ali i još najmanje jedan pin i nadimak.

Upravo ta osoba Miloviću se hvali imovinom u Kloštar Ivaniću, a šalje mu i satelitski snimak zemljišta na kojem mu je ranč.

“Jedan dio ranča kako bi otprilike bilo. Ovaj jedan mi crta pomalo to. Ovo je satelitska snimka zemlje. Sad 30.000, moram još komšiju jednog da ubijedim da proda, on ima 15 hiljada još, al’ neće namjerno da mi proda. Nije još projekt cjeli gotov, ide teren za fudbal, tenis, košarka, dječije igralište itd... Kad bude gotovo sve samo kopiram papire i pošaljem ti”, piše on Miloviću u jesen 2020. godine, kada i šalje fotografije...

Ljubo Milović Foto: Screenshot/Libertas/SKY aplikacija

Ta osoba pominje se u jednoj od optužnica Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), ali samo nadimkom.

Tim aktom obuhvaćeni su Milović, Radoje Zvicer, Mileta Ojdanić, policajci Ivan Stamatović, Nebojša Bugarin, Petar Lazović, Dejan Knežević, Milan Popović, Miloš Mišurović, Marko Novaković, Ivan Nikolić, Goran Stojanović, zatim bivši predsednik Opštine Budva Milo Božović, ali i Božidar Jabučanin, Aleksandar Keković, Vladimir Bajčeta, Tihomir Adžić, Filip Zindović (Kljajević), Darko Knežević, Dražen Milović, Ivan Mijatović.

Tužilaštvo pojedince u toj grupi, između ostalog, tereti za šverc 4,3 tone kokaina, za pranje oko 7.000.000 evra, ali i za izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja.

Prema navodima optužnog akta, Božović je sa Milovićem, Ojdanićem i Lazovićem u toku januara i februara 2021. godine iz Ekvadora preko Kraljevine Belgije do Kraljevine Holandije prenosio 846 kilograma kokaina. To su učinili sa osobama koje su, kako piše u optužnici, na kriptovanoj Skaj aplikaciji koristili nadimke Nw night!!!, Wolk, Pacino New i Hulk new.

Da “Paćino” nije samo jedan u nizu vojnika kartela, jasno je iz razgovora Milovića i Ojdanića, vođenih krajem 2020. i početkom 2021. godine.

“Brate, evo šta sam pisao sa šefom, pa kad budeš dokon pročitaj”, napisao je Ojdanić sada odbeglom inspektoru za borbu protiv droge, Miloviću, 29. novembra 2020. godine.

Sakriven iza nika Futuro, Ojdanić je tada pitao Hrvata je li mu se javljala “Burazova žena”.

Iz te, ali i komunikacije Milovića i Ojdanića, ali i razgovora Milovića sa Milivojem Kišićem, koji je optužen u Srbiji, jasno je da razgovaraju o optuženom narko-dileru Milanu Milovcu, zvanom Cigla, koji je ubijen u Ekvadoru 2020. godine.

Milan Milovac Cigla Foto: Printscreen

Za organizovanje ubistva sumnjiče se njegovi dugogodišnji bliski saradnici Šarić i hrvatski kriminalac Petar Ćosić zvani Šarac.

“Ne javlja ona ništa”, odgovorio je Hrvat Ojdaniću, a ovaj mu prenosi informacije koje ima.

“Ništa? Jer Kris mi kaže da su stalno na vezi i da on nju obavještava. A on ima info od gazdarice stana Burazovog, a ona ima direkt kontakt sa doktorom koji radi na toj klinici gdje je Buraz”, napisao je Ojdanić tog dana, a Paćino obećava da će joj pisati.

Panika zbog pada kokaina

Istog dana se dogovaraju o novoj isporuci kokaina - Ojdanić obaveštava šefa da im je “Monkler dovukao već skoro 500 kom”, kao i da je ta količina stiga i da je “na šteku”...

“Bilo bi dobro bar nešto, koliko toliko”, odgovorio je Paćino New, koji tada traži objašnjenje o tome kako im je pala posljednja isporuka i je li zaplijenjena samo njihova “roba”...

“Naše i još jedna kanta 290 kom”, raportira mu Ojdanić.

Paćino New tada šalje da je druga zaplenjena droga možda bila Kapova.

“To je dojava bila sigurno... Nema šta drugo ako su samo te kante skinuli”, piše mu Hrvat, a Ojdanić odgovara:

“Mala je količina, ne bi trebalo da je Kapova, al’ sve je moguće. Meni samo liči na dojavu. Bilo je 6 suvih kanti total i sve su ih skinuli i kontrolisali”...

Šest dana ranije toj ekipi zaplenjena je pošiljka kokaina, a oni su o tome raspravljali na grupnom čatu, čiji je jedan od učesnika i Paćino New...

Njega Milović, Ojdanić i osoba koja piše sakrivena iza nika ASTIT oslovljavaju šefom.

Iako im je Ojdanić prvobitno napisao: “Isplovili smo momci, sve ok braćo”, odmah potom nastala je panika u grupi...

Taj Budvanin obavestio je ekipu da imaju problem:

“Sad me zvao mali, kaže da ima problem da su ga sad zvali Ekvadorijanci izgleda da je pala roba. Nije mi ništa jasno kao ni njemu šta i kako jer su rekli da je sve u redu. Otišao je sad da se vidi pa će me zvat kad bude znao šta je... Daj Bože da nije tačno ali nisam mogao da vam ne kažem i da čekam potvrdu... Kaže zvali su me i rekli imamo problem moramo se viđet hitno. Ja kažem ok šta kako kakav problem šta su ti rekli... On kaže u vezi posla ajde da se vidimo... Kaže gledam video od posla gde je kutija podignuta na brod i posle toga je došla inspekcija i spustili su kutiju. Nije ni odrukana ni ništa već je u pitanju loša sreća. Ja mu kažem problem je u tome što ste rekli da je sve ok i da je brod isplovio bez problema. To je najveći problem”, napisao je Ojdanić.

I dok Milović i izvesni ASTIT pišu da su spremni na to, šef traži objašenjenje...

“Mora neko od tih znat što je spuštena kutija, ako je dignuta bila. Bez razloga nije sigurno. Vidićemo, znaće Munga šta je, sigurno”, piše on.

Iz prepiski proizilazi da je isto bilo uvek kada im je zaplenjena droga, s tim što je početkom 2021. godine optužio jednog od saradnika, izvesnog Pasta, da ih maler bije zbog njega.

“Dok je Pasto blizu pada sve... Je*o nam je Pasto majku, pošto je hodajuća nevolja”, piše on nakon još jedne zaplene kokaina...

Tada, govoreći o Darku Šariću kao “onome što je unutra”, naglašava da ni on nije nikada htio da posluje sa tim saradnikom...

Na šefovu štetu

Raspravljajući o tome da li i koliko podataka o njima ima udovica Milana Milovca, Ojdanić i odbegli kavčanin sa policijskom značkom početkom 2021. godine konstatuju da će, ukoliko bude znala sve, morati da prave kompromis na šefovu štetu.

O tome su raspravljali u danima kada su međunarodni istražitelji, pod vođstvom Evropola, razbijali tada kriptovanu Skaj aplikaciju preko koje se na hiljade kriminalaca dogovaralo o švercu narkotika, likvidacijama i pranju novca.

Milović tog 8. marta 2021. godine piše sagovorniku da je i Kišić imao sasvim drugu sliku o ulozi Cigle u njihovom poslu, jer su “mu se bajke pričale od strane mučenog Buraza”.

“Moram vidjet koliko ona zna o nama. Da l’ zna ko smo, što smo”, poručuje Milović.

“Sigurno. Pričao ženi kako je on tvorac kombinacije i oni misle da smo mi radili na Burazovu infrastukturu i logistiku... Tako je. To obavezno”, saglašava se Ojdanić, a odbjegli policajac poručuje:

“Ako zna puno moramo neki kompromis pravit na šefovu štetu... Jer to je zlo od žene. Ako ne napravimo kompromis, znaće BIA o nama sve”.

Ojdanić mu odgovara da to može biti baš opasno, ali i da ona 99 odsto sve zna.

“On je njoj pričao možeš mislit šta i što je najgore, što sigurno ona misli da smo mi zgrabili njegove kontakte i da s njima radimo... I onda je to problem 100 posto... Ne znaju da smo se s njegovim kontaktom zakopali i davno digli ruke...”, piše Ojdanić, koji se potom saglašava da se pravi kompromis na štetu njihovog šefa: “Tako bi trebalo bit po pravilu”.

“A i šef je tu što veliš živ i zdrav i on sve zna”, dodaje Ojdanić.

Milović poručuje da Kišić mora biti njegov saveznik, a ne supruge Milovca...

“On je tu deset god bio za njih. Par godina radio za platu... Kad je pobjegao Buraz, kad je krenula akcija Balkanski ratnik, Kišić je prodao kola i dao im pare. I bio uz njih sve vrijeme, oko djece, žene...”, piše Milović.

Ojdanić tada govori da je Milovac bio dobar drug, da mu je nudio da podele dug i da je za sve njih bio dobar.

“I mi za njega bogami mnogo bolji. Samo lud bi bio... Drugarčina... Nego ja malo šire kad pogledam, mnogo nekih stvari ima.... Što se Abija tiče mrcvarili su sa tim dugom, pored miliona nijesu htjeli da zatvore to, no mene pitaju Šarići... Imaš li u glavi koliko su para uzeli oni. Njih dva, otprilike - šef i Buraz? Ja mislim sigurno po 5-6 miliona”, piše Milović, a Ojdanić mu govori da je 100 posto tako...

Ojdanić je u pritvoru, a za Milovićem policija traga pune tri godine.

Milovac, o kom su razgovarali, u Srbiji je svojevremeno osuđen na 11 godina zatvora kao pripadnik Šarićeve grupe koja je švercovala kokain.

Mediji su objavljivali da je posle predaje Darka Šarića 2014. godine upravo Cigla trebalo da preuzme vođstvo nad klanom, jer je dugo bio njegova desna ruka u kriminalnom poslu.

Darko Šarić Foto: Nemanja Nikolić

Srbija je za njim još 2010. raspisala Interpolovu poternicu, jer je nestao i o njemu se ništa nije znalo 11 godina, sve dok nije otkriveno da je likvidiran u Ekvadoru.

Milovac je najpre ranjen, ali je potom podlegao teškim povredama koje je zadobio.

“Brod punimo bez trunke čekanja”

"Ako bude Hapag ok, odmah na Hapag iste nedelje radimo nešta, što bi šef rekao - 400, 500. On ima već 690 i bit će još robe”, napisao je Ojdanić 2. decembra 2020. godine Ljubu Miloviću.

Taj, sada odbegli policajac, odgovorio mu je da odmah moraju napuniti brod: “Bez trunke čekanja”.

“Na prvi brod. To mi lija piše. Sve mu zbog Encra padalo i ljude pokidali”, objašnjava Ojdanić tog dana dok se sa policajcem dogovara o još jednoj isporuci kokaina.

Šef se nadrogirao opet

Milović se početkom decembra 2020. godine žalio Ojdaniću da im se šef opet nadrogirao.

“Šef se nadrogirao opet. Šta je ovo, sa pola mozga piše”, komentariše on u posebnoj prepisci sa Ojdanićem.

Taj nekadašnji policajac odgovara da im šef ima pola mozga kad je normalan, a kada se nadrogira “izgleda 10 posto”.

“Jesu li ovi ljudi ovoliko nezahvalni i neosećajni, šta je ovo majko sveta, jel’ ovo moguće... Evo sam mu našao u Zg za Bc. Sjutra ću mu dat adresu kad bude normalan. Koliko je samo lijen, šta je ovo”, piše on.

Milović tada dodaje da vidi sve to i da se ne može platiti “što Kapa radi”...

“Najlakše reći nema ništa i ništa ne može. Ovo je čudo šta čoek radi i koliko se žrtvuje. Nevjerovatno”, dodaje Ojdanić.

Milović šalje da je baš iznenađen, “znajući kakvi su oni”, a sagovornik nastavlja:

“Ma on je stv. dobar čovjek, baš baš i pitak i naravan, lagan i bistar. Bez što ne voli pare da daje... A za ovakvu stvar za Buraza i pare hoće i sve. Bez za posao ne. Inače baš onako drug i druželjubiv i ljubazan skroz. I nije lijen, vrijedan max. Organizovao sam šefu BC u ZG. E kako će se on snaći na BC, hahaha. Ima da poludi”, piše Ojdanić govoreći najvjerovatnije o kriptovanoj aplikaciji BC.

Milović mu odgovara: “Šefica je pametna. Ona će ga naučit”...

Kocka za Pljevljake za praznike, policija donosi...

Krajem 2020. godine osoba koju deo kavačkog klana i policijskog narko-kartela naziva šefom, tražila je od Ljuba Milovića da obezbedi kilogram kokaina za Pljevljake, da imaju za praznike...

“Jesi prebacio onu robu za CG”, pita on Milovića 28. decembra 2020. godine.

Kada mu policajac odgovori da jeste i da je razdelio drugovima, “da im učinim”, ali da mu je ostalo tri kilograma, Hrvat traži da jedan ostavi za Pljevljake.

“To moramo završit da se ne zna odakle je”, poručuje Paćino New, a Milović ga pita treba li Samiju da se preda.

Iz prepiske koje mu sagovornik prosleđuje, vidi se da se ta osoba zove Miško...

“Mogu li u PG pokupit, ili do Žabljaka da im dobacim ovih dana?”, pita Milović, a sagovornik mu odgovara da će ekipa doći gde on kaže...

Tada navodi i da će Pljevljacima reći da im policija donosi kokain.

Naglašava mu i da će osoba koja dolazi za drogu doneti pola novca, a da je ostalo na njegov račun.

“Ostavi sa strane da se PV drogira”, piše on, a Milović mu piše da im je to “taman za praznike”.

“Reću policija će vam dovest... Reko koja oćete stara ili od Dritana nova”, piše on i prosleđuje Miloviću poruku da je Pljevljaku napisao da drži sve od Tivta do Podgorice...