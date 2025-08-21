Slušaj vest

Policajac M.Đ. (31) teško je povređen u Mionici nakon što ga je A. T. (22) napao i isekao po telu mačetom, a njegova baka ispričala je šta je čula o jezivom događaju koji je potresao celu porodicu.

Kako je baka rekla, napad se dogodio nakon što je M.Đ, koji nije bio na dužnosti, izašao iz kafića kako bi se javio na telefon.

- On je sa društvom sedeo u kafiću kada mu je zazvonio telefon i Milan je izašao, ovaj je za njim i sa leđa ga je udario. Mislio je, valjda, da je neko drugi, nije hteo mog unuka - započela je baka povređenog policajca.

Teško povređen, M.Đ. ušao je u prvi lokal koji mu je bio blizu i srušio se bez svesti, a prisutni su odmah pozvali Hitnu pomoć i policiju. Baka je saznala za ovaj nemili događaj od svoje ćerke kada su se, kako je navela, čule telefonom.

- Zvala sam ćerku jutros da vidim hoće li doći kod mene kada mi je rekla da mi je unuk napadnut. Rekla je da je skroz isečen, po celom telu. Njih je komšija odvezao za Beograd, kod M.Đ. u bolnicu... Samo da on bude dobro - navodi ona, dodajući da je u prvi mah mislila da je njenog unuka neko napao nožem, a da je kasnije iz medija videla da se pominje mačeta.

Povređeni policajac M.Đ. Foto: Društvene Mreže

Ona je takođe rekla da je M.Đ. već neko vreme na bolovanju i da u trenutku napada nije bio u službi jer je imao saobraćajnu nezgodu dok je vozio motor.

- Zvala me je i komšinica, kaže videla je njegovu sliku i tako saznala da mi je unuk napadnut. Prosto ne mogu da verujem šta se događa... Kada je pao sa motora baš sam se potresla, a ovo sada je još gore. Tada sam barem videla da je dobro, sada ništa ne znam. Kuku šta nas snađe - priča potresena žena, a njene reči ne kriju strah i nevericu ali ni veru da će joj se unuk živ i zdrav vratiti kući.

Ističe i da je M.Đ. unuk za poželeti, dobar, radan i vredan, kao i da je to veče bolje bilo da se sa detetom igrao u dvorištu.

- Ima dva braka iza sebe kao i dvoje male dece. Sa prvom ženom ima sina (6) i oni su sada u Nemačkoj, ali redovno dolaze ovde, a u Mionici ima ćerku (3). Bolje da se sa ćerkom igrao kao što to rade svaki vikend nego ovo što se dogodilo - rekla je ona boreći se sa suzama.

M.Đ. je nakon napada najpre zbrinut u Urgentnom centru u Valjevu, gde su mu konstatovane teške telesne povrede opasne po život, a potom je prevezen u Klinički centar u Beogradu.

Njemu su konstatovane posekotine po rukama, stomaku i glavi, a navodno, presečene su mu arterije u ruci.

Napadač A.T, Foto: Društvene mreže

Svedoci jezivog napada

Atmosfera na trgu, u parku, kao i u lokalu gde je povređeni M.Đ. ušao, veoma je teška. Radnica koja je gledala kako se ranjeni policajac ruši i dalje je u šoku i nije mogla da dođe u smenu nakon svega, a tragovi krvi još uvek su vidljivi unutar lokala.

U samom parku tragova krvi gotovo i da nema zahvaljujući radnicima koji su rano jutros došli na lice mesta i očistili sve, tek na po kojem mestu može se videti koja kap.

Svedoci jezivog napada vidno su uznemireni, a jedan je ispričao da je A.T. nakon svega bacio mačetu i ostao da sačeka policiju.

- Bacio je mačetu i uhvatio se za glavu uz reči "joj šta uradih". Ne znam šta mu je to trebalo - ispričao je on.

Pokušaj ubistva

Osumnjičeni A.T. živi u Mionici, a kako se navodi, nije pokušao da pobegne već je na licu mesta sačekao policiju i nije pružao otpor.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Valjevu određeno mu je zadržavanje do 48 sati, a u toku sutrašnjeg dana biće saslušan na okolnosti krivičnog dela pokušaj ubistva koje mu se stavlja na teret.

U toku je prikupljanje materijalnih tragova, snimaka sa okolnih nadzornih kamera, kao i izjave svedoka, a istraga je u toku.