PREPREČILI MLADIĆU PUT, RAZLUPALI MU AUTOMOBIL PA PRETUKLI I NJEGA Drama ispred splava u Beogradu
Mladić N.Z. (20) povređen u brutalnom napadu ispred splava na Sajamskom keju.
Prema nezvaničnim informacijama, napad je izvršilo četvoro nepoznatih lica. Oni su, kako se navodi, sustigli mladića svojim vozilom, preprečili mu put, a zatim čekićem i palicom izudarali automobil u kojem je sedeo.
Nakon toga, fizički su napali i samog mladića, nanoseći mu više udaraca po glavi i telu.
Lekari u Urgentnom centru konstatovali su lake telesne povrede, dok policija nastavlja istragu i traga za počiniocima.
Za sada nije poznat motiv napada.
