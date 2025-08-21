Slušaj vest

Mladić N.Z. (20) povređen u brutalnom napadu ispred splava na Sajamskom keju.

Prema nezvaničnim informacijama, napad je izvršilo četvoro nepoznatih lica. Oni su, kako se navodi, sustigli mladića svojim vozilom, preprečili mu put, a zatim čekićem i palicom izudarali automobil u kojem je sedeo.

Nakon toga, fizički su napali i samog mladića, nanoseći mu više udaraca po glavi i telu.

Lekari u Urgentnom centru konstatovali su lake telesne povrede, dok policija nastavlja istragu i traga za počiniocima.

Za sada nije poznat motiv napada.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaOTKRIVENO KO JE PRETUČEN SINOĆ NA KARABURMI! Jeziv snimak kruži mrežama, izbezumljeno su stajali na ulici - OSMORICA GA OKRUŽILA (UZNEMIRUJUĆE)
Screenshot 2024-12-01 194852.jpg
HronikaOBDUKCIJA OTKRILA JEZIVE DETALJE SMRTI TINEJDŽERA (16) KOJI JE PRETUČEN NASMRT Detalji ubistva u Leskovcu: "Sve ukazuje da su tačni navodi svedoka"
leskovqac.jpg
HronikaOSUMNJIČEN ZA JOŠ JEDAN TEŽAK ZLOČIN? Otkriveno zašto je policija pre nekoliko dana izvršila PRETRES KUĆE UBICE (18) iz Leskovca!
leskovac-ubistvo-u-leskovcu-1-830x553.jpg
Hronika"NIJE NI POČEO DA ŽIVI, A VEĆ JE BIO ODBAČEN I NESREĆAN" Igor Jurić o brutalnom ubistvu tinejdžera (17) u Leskovcu: Mi kao društvo imamo ogroman problem!
Igor Jurić ubijeni dečak Leskovac