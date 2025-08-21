Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu, nakon intenzivnog operativnog rada, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Kragujevcu, uhapsili su S.S. (2004) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti.

On se sumnjiči da je u ranim jutarnjim satima 17. avgusta ove godine, na jedan lokal u stambeno - poslovnom kompleksu u Kragujevcu bacio ručnu bombu.

Tom prilikom došlo je oštećenja na stambenoj jedinici i okolnim objektima, čime je izazvana opasnost, ali nije bilo povređenih lica.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu.

