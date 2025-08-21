Slušaj vest

Čačak – Nakon teškog sudara dva putnička vozila na putu između Čačka i Guče, poznato je stanje troje povređenih koji su odmah transportovani u Opštu bolnicu u Čačku.

- Muškarac sa povredom grudnog koša primljen je na odeljenje hirurgije i nalazi se pod nadzorom lekara. Jedna žena zadobila je serijsku frakturu rebara i konstatovane teške telesne povrede, zbog čega je takođe hospitalizovana na hirurgiji. Treća povređena, ženska osoba, prošla je sa lakšim telesnim povredama i nakon ukazane pomoći puštena je na kućno lečenje - potvrđeno je za RINU u čačanskoj bolnici.

Saobraćaj na ovoj deonici bio je obustavljen dok su trajale intervencije policije i hitne pomoći, a nakon uviđaja ponovo je uspostavljen.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteHronikaPRVI SNIMAK TEŠKOG SUDARA KOD GUČE, AUTOMOBILI SMRSKANI: Povređeno troje, saobraćaj obustavljen (VIDEO)
Screenshot 2025-08-21 152416.jpg
PlanetaKURIR SAZNAJE: TRAGEDIJA U AUSTRIJI! "Golf" naleteo na devojčice (14, 15) Jedna stradala, druga se bori za život! "Odletele su skoro 30 METARA"
Dve devojcice doživele su saobraćajnu nesreću u Austriji u utorak popodne dok su bile na električnom trotinetu kada je na njih naleteo golf kojim je upravljala 38-godišnja žena.
Hronika"PRERANO JE SINE, ALI SUDBINA JE TAKO HTELA..." Ovo je Marko (28) koji je poginuo kod Petrovca na Mlavi, život izgubio u blizini svoje kuće (Foto)
viber_slika_2025-08-21_14-13-50-239.jpg
HronikaSAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD KRALJEVA, IMA MRTVIH! Automobil se prevrnuo, vozač poginuo na mestu
WhatsApp Image 2025-02-13 at 13.59.56_dc348314.jpg