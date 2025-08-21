Čačak – Nakon teškog sudara dva putnička vozila na putu između Čačka i Guče, poznato je stanje troje povređenih koji su odmah transportovani u Opštu bolnicu u Čačku .

- Muškarac sa povredom grudnog koša primljen je na odeljenje hirurgije i nalazi se pod nadzorom lekara. Jedna žena zadobila je serijsku frakturu rebara i konstatovane teške telesne povrede, zbog čega je takođe hospitalizovana na hirurgiji. Treća povređena, ženska osoba, prošla je sa lakšim telesnim povredama i nakon ukazane pomoći puštena je na kućno lečenje - potvrđeno je za RINU u čačanskoj bolnici.