Saobraćaj na ovoj deonici bio je obustavljen dok su trajale intervencije policije i hitne pomoći, a nakon uviđaja ponovo je uspostavljen.
teška saobraćajka
POZNATO STANJE POVREĐENIH NAKON TEŠKOG SUDARA KOD GUČE: Auta usled silovitog udara potpuno smrskana, svi hitno transportovani u bolnicu u Čačku (VIDEO, FOTO)
Slušaj vest
Čačak – Nakon teškog sudara dva putnička vozila na putu između Čačka i Guče, poznato je stanje troje povređenih koji su odmah transportovani u Opštu bolnicu u Čačku.
- Muškarac sa povredom grudnog koša primljen je na odeljenje hirurgije i nalazi se pod nadzorom lekara. Jedna žena zadobila je serijsku frakturu rebara i konstatovane teške telesne povrede, zbog čega je takođe hospitalizovana na hirurgiji. Treća povređena, ženska osoba, prošla je sa lakšim telesnim povredama i nakon ukazane pomoći puštena je na kućno lečenje - potvrđeno je za RINU u čačanskoj bolnici.
Saobraćaj na ovoj deonici bio je obustavljen dok su trajale intervencije policije i hitne pomoći, a nakon uviđaja ponovo je uspostavljen.
Kurir.rs/RINA
Reaguj
Komentariši