Javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu doneo je rešenje o zadržavanju devet lica - M.V. (33), N.P. (41), V.Š. (27), M.M. (33), M.V. (33), M.R. (27), M.D. (30), M.M. (29) i M.P. (25 ), a po nalogu javnog tužioca policijski službenici UKP su doneli rešenje o zadržavanju M.M. (33 godine) zbog postojanja sumnje da su izvršili ugrožavanje sigurnosti.

Kako se navodi u saopštenju, okrivljenima se stavlja na teret da su 25. jula u stambeno-poslovnom kompleksu na Novom Beogradu ugrozili sigurnost više lica - oštećenih D.V. (32), R.V. (31) i V.V. (6) pretnjama da će napasti na život i telo, dok su se nalazili ispred stana oštećenih.

Kako Kurir saznaje, privedeni M.V. je Miljan Vidović Hofman, a oštećeni je Dejan Vuksanović, na koga je ranije pucano u kafiću u isto stambenom kompleksu.

Dejan Vuksanović odlazi iz bolnice

- Na osnovu do sada utvrđenog činjeničnog stanja, a nakon izvršenih uvida u video snimak i iskaza svedoka, u izvršenju krivičnog dela je učestvovalo ukupno 25 osumnjičenih, od kojih je 15 lica identifikovano, dok se identitet ostalih intenzivnim radom utvrđuje. Neposredno nakon izvršenja krivičnog dela pet lica je uhapšeno i saslušano, dok su za ostalim identifikovanim licima bile raspisane potrage do dana 21.08.2025. godine kada su postali dostupni državnim organima i kada su u prostorijama tužilaštva saslušani od strane javnih tužilaca - navodi se u saopštenju.