Slušaj vest

Na teritoriji opštine Surčin, u neposrednoj blizini kompleksa “EXPO”, otkrivena je nelegalna gradnja, saopštila je danas policija. Nakon izlaska na teren javnog tužioca, građevinske inspekcije i policijskih službenika, utvrđeno je da je na toj lokaciji izgrađen objekat bez građevinske dozvole, na mesnoj nadležnosti Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo građenja bez građevinske dozvole, policija je po nalogu tužioca zadržala kineskog državljanina C.W. (47). On se sumnjiči da je, u svojstvu investitora, na pomenutom placu podigao dva objekta bez prethodno izdate građevinske dozvole.

Po nalogu tužioca, sav zatečeni građevinski materijal oduzet je i zapečaćen, dok će osumnjičeni u zakonskom roku od 48 časova biti doveden na saslušanje u tužilaštvo.