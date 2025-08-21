Slušaj vest

Žena (61) iz Srbije pronađena je mrtva u Leobenu u Austriji, a njen partner (64) uhapšen je kao glavni osumnjičeni.

Kolege žrtve pozvale su policiju jer se nije pojavila na poslu. Smatrala se veoma pouzdanom, pa je neopravdano odsustvo bilo neuobičajeno za nju.

Pronađen nož

Kada je policija došla na mesto zločina, porodičnu kuću u ulici Vordernberger, pronašli su znakove u ulaznom delu koji su ukazivali na nasilan čin. Policajci su odmah ušli u zgradu i pronašli telo žene, za koju je policija rekla da je zadobila višestruke ubodne rane.

Nije bilo načina da se žrtva spase: tehničar hitne medicinske pomoći mogao je samo da konstatuje smrt. Pronađen je nož umrljan krvlju, verovatno oružje ubistva.

Motiv misterija

Šezdesetčetvorogodišnji partner žrtve, Austrijanac, uhapšen je na licu mesta. On je zadržan u policijskoj stanici u Leobenu i biće ispitan u narednim satima.

Prema policiji, par ranije nije privlačio nikakvu pažnju, tako da je motiv trenutno nejasan. Veruje se da nijedna druga osoba nije živela u domaćinstvu u kom se zločin dogodio.

Kurir.rs/Heute

Ne propustitePlanetaUŽAS U ITALIJI! UBICA NOŽEM MARIJI (30) ODSEKAO GLAVU, PA JE SPALIO U BAŠTI: Ostatke tela stavio u kese i strpao ih u kofer! (FOTO)
ubijena žena.jpg
PlanetaMAJKA DVOJE DECE BRUTALNO UBIJENA U SVOM STANU: Bivši muž je satima mučio, a onda je hladnokrvno upucao (FOTO)
Rumunija Rumunka ubijena žena.jpg
PlanetaBOGATA NASLEDNICA MILIONE KRILA U KUĆI, NIJE VEROVALA BANKAMA: Telo pronašli u kuhinji sa JEZIVIM POVREDAMA, a najvažniji detalj slučaja i dalje je MISTERIJA
mardžori džekson.jpg
Hronika"NIJE DELOVALO KAO DA SE KAJE" Saslušan muškarac osumnjičen da je do smrti tukao majku u Srbobranu, komšije otkrile detalje: Pokušava da se izvuče iz svega!
Morton Robotka Srbobran ubijena Mira Robotka