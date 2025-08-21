Slušaj vest

Jedan od poslednjih koji je video živog Željka Ražnatovića Arkana (48) je Grk Aleksandros Clombulouse Aleks, ali je bukvalano izbačen iz hotela kako ne bi video trostruko ubistvo u "Interkontinentalu" 15. januara 2000. godine!

Aleksandros, koji je u to vreme radio kao bankar u jednoj poznatoj banci u Beogradu je ispričao da je tog 15. januara 2000. godine, sedeo u hotelu "Interkontinental", odmah pored separea gde je Arkan bio sa društvom, ali da su ga ljudi u uniformama sličnim hotelskom obezbeđenju naterali da izađe napolje pre ubistva!

- Te 2000. godine sam postavljen za glavnog administratora "Marfin banke" u Beogradu i odseo sam u hotelu "Interkontinental". Bio sam u holu hotela kada je stigao Arkan sa svojom društvom, a svi su seli u separe, odmah pored mene. Ubrzo mi je prišao jedan muškarac, koji je ličio na obezbeđenje hotela i rekao mi "da treba da izađem napolje jer je dan divan!" Međutim, ja to nisam shvatio ozbiljno - ispričao je Aleksandros.

Foto: Privatna Arhiva

On otkriva šta mu se sve tog kobnog dana događalo.

- Ja sam ga u čudu pogledao i nastavio sam da pušim cigarete i sedim. Ali, isti taj muškarac je opet ubrzo prišao i bukvalno uhvatio za ruku govoreći: "Sada, zaista, morate da krenete napolje jer je dan divan!". Izvukao me je iz hotela i otpratio do izlaza. Odmah zatim sam čuo pucnjavu u holu. Bio sam zapanjen. Nisam znao šta se dogodilo, ali sam tada shvatio da je sam zbog pucanjave nekom smetao - prepričao je Aleksandros astrologu Zlatku Šumadijskim koga je upoznao dok je još živeo u Beogradu.

On navodi da je, po povratku u hotel, video jeziv prizor.

- Krvi je bilo svuda okolo. Nisam mogao da se zadržavam u holu, već sam otišao u svoju sobu. Sledeća tri dana sam proveo zatvoren u svojoj hotelskoj sobi. Ispred vrata je neprekidno stajalo obezbeđenje i nije mi dozvoljavalo nigde da mrdnem niti da napustim hotel. Sećam se da je recepcionarka posle nemilog događaja govorila obezbeđenju "da me ne diraju" i isticala "da sam divan čovek". Policiji i istražnom sudiji sam dao izjave o događaju i posle toga sam mogao slobodno da izlazim. Kasnije sam kupio stan u Beogradu i živeo sam u njemu. Više od 20 godina sam bio glavni administrator "Marfin banke" u Beogradu. Viđao sam i Svetlanu Cecu Ražnatović u hotelu sa Arkanom. Jednom je bila kod mene u banci da se raspita za kredit, koji je htela da podigne kako bi kupila kuću na Kipru, ali banka tada nije mogla da joj izađe u susret - otkrio je ovaj Grk.

Dobrosav Gavrić Foto: Đorđe Jovanović

Dobrosav Gavrić (49) je osuđen na 35 godina zatvora jer je u hotelu "Interkontinental" 15. januara 2000. godine ubio Željka Ražnatovića Arkana i njegova dva prijatelja, Milenka Mandića Mandu i Dragana Garića. Sa Gavrićem su u toj likvidaciji učestvovali i Milan Đuričić Miki, kao i Dragan Nikolić Gagi.

Gavrić još uvek nije izručen Srbiji iz Južnoafričke Republike, iako su naše vlasti više puta pisale urgencije za njegovo izručenje! Otkriven je u JAR-u 2011. godine, i to nakon likvidacije vođe mafije Sirila Bike, kome je on bio telohranitelj.

Milan Đuričić Miki Foto: Privatna Arhiva

Milan Đuričić Miki, saučesnik u likvidaciji Željka Ražnatovića Arkana, Milenka Mandića i Dragana Garića, izrešetan je 25.aprila 2018. godine u svom džipu, dok je čekao da se upali zeleno svetlo na semaforu u Johanezburgu u Južnoafričkoj Republici. U tom momentu, Srbija je tragala za Đuričićem zbog izdržavanja kazne od 30 godina zatvora za trostruko ubistvo u beogradskom hotelu.

Miki je ubijen 25. aprila 2018. godine tačno u 13.25 po lokalnom vremenu, kada je zaustavio džip i čekao da se promeni svetlo na semaforu. U tom trenutku beli automobil blokirao mu je prolaz i dvojica maskiranih napadača izašla su iz njega, prišla džipu i iz automatskog oružja zasula kišom metaka Đuričića, i to kroz prozor vozila. Pogođen je više puta u vrat i grudi, a od zadobijenih povreda preminuo je na licu mesta, sedeći u svom automobilu. Sahranjen je u rodnoj Loznici.

Dragan Nikolić Gagi Foto: Dragana Udovičić

U zatvoru kaznu služi jedino Dragan Nikolić Gagi.