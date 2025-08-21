Slušaj vest

Sudija za prethodni postupak Trećeg osnovnog suda u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Miljanu Vidoviću, zvanom Hofman, potvrdio je za Kurir njegov i branilac ostalih osumnjičenih, advokat Marko Janković.

- Miljanu Vidoviću na predlog tužilaštva određen je pritvor do 30 dana, dok je za šestoro okrivljenih odbijen isti predlog i oni su pušteni da se brane sa slobode. Još uvek se čeka odluka za dvoje. Napominjem samo da niko od njih nije uhapšen danas, već da su sami došli u tužilaštvo. Gotovo četiri sata smo u hodniku čekali saslušanje što jasno ukazuje da niko od njih nije imao nameru da beži ili se krije - kaže branilac okrivljenih Marko Janković za Kurir.

Prema njegovim rečima, svi su danas izneli odbranu i negirali izvršenje krivičnog dela.

Advokat Marko Janković Foto: Petar Aleksić

- Naveli su i da kobnog dana navodno oštećenom nisu izrekli ni jednu jedinu pretnju - dodaje Janković.

Podsetimo, kako je saopšteno iz tužilaštva, Miljan Vidović i ostali sumnjiče se za ugrožavanje sigurnosti Dejana Vuksanovića i članova njegove porodice.

Treće osnovno tužilaŝtvo saopštilo je da se oni sumnjiče da su došli na vrata stana u kompleksu na Novom Beogradu i pretnjama ugrozili sigurnost Vuksanoviću.