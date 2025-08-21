Slušaj vest

Policajac M. Đ. (31) iz okoline Mionice nalazi se u teškom stanju nakon što ga je u parku u centru Mionice napao A. T. (22) i mačetom mu naneo više posekotina po telu.

Kako se saznaje, osumnjičeni je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Valjevu. Nezvanično, on je odbio da iznosi odbranu.

Tužilaštvo traži pritvor do 30 dana.

Naime, M. Đ. u trenutku napada nije bio na dužnosti, a njegova baka Milena je ispričala da je bio na bolovanju zbog saobraćajne nezgode koju je doživeo vozeći motor pre mesec dana.

Pokušaj ubistva u samom centru

Kobne večeri, M. Đ. sedeo je sa prijateljima u jednom od kafića u samom centru Mionice, kada mu je zazvonio telefon. Izašao je napolje da se javi, a za njim je, kako se navodi, krenuo A. T. On ga je, prema priči baka Milene, napao sa leđa.

- On je sa društvom bio u kafiću, a izašao je kako bi se javio na telefonski poziv kada mu je ovaj prišao sa leđa. Mislio je, valjda, da je neko drugi, nije hteo M. Đ. Ćerka mi je javila da je skroz isečen - ispričala je vidno potresena Milena, baka povređenog policajca.

Svedoci su naveli da je A. T. u trenutku izvadio mačetu i počeo da napada nesrećnog čoveka, a da je, kada je shvatio šta je uradio, bacio oružje na zemlju i uhvatio se za glavu.

Krvavi trag

Teško povređen i krvav, M. Đ. je uspeo da uđe u prvi lokal pored parka i da se sruši na pod, pred šokiranim gostima i osobljem. Radnica koja je bila u smeni toliko je istraumirana prizorom da, kako se saznaje, nije mogla da dođe u jutarnju smenu.

- Policajac je nakon napada sav krvav uleteo u kafić i bukvalno se srušio na pod blizu šanka. Neko od prisutnih je odmah pozvao Hitnu pomoć i policiju, a krvi je bilo svuda - naveo je jedan od svedoka koji je bio u kafiću.

Tragovi krvi u samom parku ubrzo su očišćeni od strane komunalnih radnika, dok je u lokalu, gde se nesrećni policajac srušio, još uvek moguće videti tragove jezive noći. Kapljice krvi nalaze se na drvenariji kod samog ulaza, ali i na pojedinim stolicama pored kojih je povređeni M. Đ. prošao tražeći spas.

"Kuku šta nas snađe"

Za jezivi napad na njenog unuka, baka Milena saznala je jutros, nakon što je M. Đ. prebačen za Beograd, a kada je nazvala svoju ćerku.

- Zvala sam ćerku da pitam hoće li doći kod mene, a ona mi je rekla da mi je unuk napadnut. Rekla je da je skroz isečen, po celom telu... čak i da su mu isečene arterije. Njih je komšija odvezao za Beograd kod M. Đ. u bolnicu. Samo mi je da on bude dobro - ispričala je Milena.

Dodala je i da je u prvi mah pomislila da joj je unuk napadnut nožem, a tek kasnije je u medijima pročitala da se pominje mačeta.

- Kada je pao sa motora, baš sam se potresla, a ovo sada je još gore. Tada sam barem videla da je dobro, sada ništa ne znam. Kuku šta nas snađe - ispričala je baka, ne krijući nadu da će joj se unuk živ vratiti kući.

Milena je takođe ispričala koliko je ponosna na svog unuka jer je "dobar i vredan momak" i da je sve moglo biti drugačije da je to veče proveo sa ćerkom kao što to obično rade.

Povređeni policajac je inače iz sela Velika Marišta i iza sebe ima dva braka i dvoje dece. Šestogodišnjeg sina iz prvog braka koji živi sa majkom u Nemačkoj i ćerku (3) iz drugog koja sa majkom živi u Mionici.

Borba za život

Odmah nakon napada, M. Đ. je prevezen u Urgentni centar u Valjevu, gde su mu lekari konstatovali teške telesne povrede opasne po život, a zadobio je posekotine po rukama, glavi i stomaku.

Nakon što je stabilizovan, u pratnji lekara, prevezen je u Kliničko-bolnički centar Srbije u Beogradu, gde se i dalje bore za njegov život.

Kako se saznaje, njemu su, navodno, presečene arterije na rukama i izgubio je puno krvi.

Svedoci o jezivom napadu

Jedan od svedoka otkrio je da je A. T. nakon napada bacio mačetu na zemlju i sačekao policiju na mestu gda se dogodilo sve.

- Bacio je mačetu i uhvatio se za glavu uz reči "joj šta uradih". Ne znam šta mu bi, niti zašto je tako nešto uradio. Upropastio je život nevinom čoveku, ali i sebi... eto, šta mu je to trebalo? Nakon svega je sačekao policiju i nije se opirao hapšenju - ispričao je jedan od očevidaca.

Osumnjičeni za pokušaj ubistva, A. T. rodom je iz Mionice, a ljudi koji su se našli na licu mesta poznaju ga samo iz viđenja.

Oglasio se MUP

Policija u Mionici uhapsila je A. T. (22) iz okoline Mionice zbog sumnje da јe izvršio krivično delo ubistvo u pokušaјu.

Sumnja se da јe on noćas, oko sat posle ponoći, mačetom više puta posekao po rukama i stomaku tridesetјednogodišnjeg pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova koјi јe bio van dužnosti.

Pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova zbrinut јe u Urgentnom centru Valjevo gde su mu lekari konstatovali teške telesne povrede opasne po život, a potom јe prevezen u Klinički centar u Beogradu.

Istraga u toku

Policija i tužilaštvo trenutno rade na prikupljanju svih relevantnih dokaza vezanih za ovaj slučaj, snimaka sa nadzornih kamera, kao i izjave svedoka, kako bi se utvrdile sve okolnosti napada.