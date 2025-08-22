MOTOCIKLISTI SE NE ODVAJAJU OD MOBILNIH TELEFONA - Prekršaj koji je postao jedan od glavnih uzroka nesreća sa smrtnim ishodom
Najnovija statistika upozorava da svakog dana na putevima Srbije, u saobraćajnim udesima, troje motociklista zadobije povrede, dok svakog osmog dana jedan pogine. Skoro dve trećine motorizovanih dvotočkaša smrtno strada u letnjim mesecima, tokom juna, jula, avgusta i septembra. Većina motociklista strada u popodnevnim časovima, u periodu sumraka i prvog mraka.
Zbog čega oni spadaju u najranjiviju grupu vozača, ali i kako povećati njihovu bezbednost, za Kurir televiziju otkrio je Vladimir Jevtić, doktor nauka u oblasti bezbednosti saobraćaja.
- Svi znaju za alkohol, svi znaju za brzinu, ali imamo veliko povećanje korišćenja mobilnog telefona u saobraćaju. To je nešto što ljudi smatraju malim prekršajem. Nema više fokusa na vožnju, a u gradovima se situacija jako brzo menja - napominje Jevtić.
Jevtić kaže da problem sa nedovoljnim kažnjavanjem nepropisne vožnje leži u prezasitom sudstvu.
- Mislim da je izvesnost kažnjavanja dosta mala, da imamo problem u sudstvu, ne zato što neko želi problem, nego su ljudi pretrpani, nemaju kapacitet da reše gomilu predmeta i saobraćajnih prekršaja. Kad ljudi tako razmišljaju da neće biti kaženi, onda svako radi šta hoće.
