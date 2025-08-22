OVO JE STANJE ISKASAPLJENOG POLICAJCA U MIONICI! Načelnik policije o detaljima brutalnog napada: U životnoj je opasnosti, a detalje možemo saznati samo od njega
Policajac (31) iz Mionice nalazi se u teškom stanju, nakon što ga je u centru Mionice kod Valjeva, napao mladić (22), mačetom ga isekao i naneo mu teške telesne povrede. Osumnjičeni A.T. je uhapšen i juče saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Valjevu. Načelnik policije u Mionici, Marko Mirković, za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" otkrio je sve detalje ovog napada, ali i u kakvom je stanju trenutno povređeni policajac.
- Između ova dva lica došlo je do kraće verbalne rasprave, nakon čega su usledili ovi udarci koje su naneli povrede. Zbog nemogućnosti obavljanja razgovora sa oštećenim, ne možemo još uvek da odredimo motive ovog krivičnog dela. To ćemo u narednom periodu pokušati da saznamo - kaže Mirković.
O stanju povređenog policajca rekao je sledeće:
- Trenutno raspolažemo informacijama da je osumnjičeni na saslušanju kod višeg javnog tužioca, koji će odlučiti da li će predložiti pritvor. Podaci koje imamo je da su policajcu nanete teške telesne povrede opasne po život i da se on nalazi na intenzivnoj nezi.
