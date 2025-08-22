Policija i tužilaštvo obavešteni su o tome da su na parkingu na Bežanijskoj kosi izgorela dva automobila.
ZAPALJEN "AUDI" NA BEŽANIJSKOJ KOSI?! Vatra se proširila i spalila JOŠ JEDAN AUTO, usledila hitna intervencija policije i vatrogasaca
Nezvanično, sumnja se da je jedan od njih "audi" u vlasništvu žene zapaljen, a da se zatim požar proširio na drugi koji je bio parkiran.
Brzom intervencijom vatrogasaca vatra se nije proširila na druga vozila i stambene zgrade.
O slučaju je obavešteno Treće osnovno javno tužilaštvo koje je naredilo policiji da pribavi sve dokaze vezane za ovaj slučaj.
Tokom istrage obaviće se razgovor i sa vlasnicima zapaljenih automobila.
U ovom požaru, srećom, nije bilo povređenih.
(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: Đ. M.)
