Slušaj vest

Nezvanično, sumnja se da je jedan od njih "audi" u vlasništvu žene zapaljen, a da se zatim požar proširio na drugi koji je bio parkiran.

Brzom intervencijom vatrogasaca vatra se nije proširila na druga vozila i stambene zgrade.

O slučaju je obavešteno Treće osnovno javno tužilaštvo koje je naredilo policiji da pribavi sve dokaze vezane za ovaj slučaj.

Tokom istrage obaviće se razgovor i sa vlasnicima zapaljenih automobila.

U ovom požaru, srećom, nije bilo povređenih.

(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: Đ. M.)

Ne propustiteHronikaMOTOCIKLISTI SE NE ODVAJAJU OD MOBILNIH TELEFONA - Prekršaj koji je postao jedan od glavnih uzroka nesreća sa smrtnim ishodom
1729006152_novi-pazar-povredjen-motociklista—fotorina1.jpg
HronikaOVO JE STANJE ISKASAPLJENOG POLICAJCA U MIONICI! Načelnik policije o detaljima brutalnog napada: U životnoj je opasnosti, a detalje možemo saznati samo od njega
11.jpg
HronikaSRBIJA JE BRUJALA O OVOM MISTERIOZNOM ČOVEKU KADA JE SPASIO 3 DEVOJKE OD SMRTI Konstantin je sada otkrio šta se tačno dogodilo: "Jedno nije tačno..."
konstantin.jpg
HronikaČUVAJU USPOMENE NA UBIJENOG POLICAJCA IZ LOZNICE! Organizuje se memorijalni turnir u čast Nikole Krsmanovića kog je ubio albanski terorista Faton Hajrizi
nikola.jpg