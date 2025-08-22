Slušaj vest

U velikoj akciji MUP, PS Palilula i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je Bojan Matić kod kog je pronađena velika količina droge, saznaje Kurir.

Kako naš izvor otkriva, od Matića je oduzeto 20 kilograma marihuane, dva kilograma kokaina i 50.000 evra.

Inače, Matić je prema nezvaničnim informacijana, od ranije dobro poznat policiji pošto mu se sudilo za surovo ubistvo.

Ne propustiteHronikaZAPALJEN "AUDI" NA BEŽANIJSKOJ KOSI?! Vatra se proširila i spalila JOŠ JEDAN AUTO, usledila hitna intervencija policije i vatrogasaca
IMG-20241121-WA0008.jpg
HronikaMOTOCIKLISTI SE NE ODVAJAJU OD MOBILNIH TELEFONA - Prekršaj koji je postao jedan od glavnih uzroka nesreća sa smrtnim ishodom
1729006152_novi-pazar-povredjen-motociklista—fotorina1.jpg
HronikaOVO JE STANJE ISKASAPLJENOG POLICAJCA U MIONICI! Načelnik policije o detaljima brutalnog napada: U životnoj je opasnosti, a detalje možemo saznati samo od njega
11.jpg
HronikaSRBIJA JE BRUJALA O OVOM MISTERIOZNOM ČOVEKU KADA JE SPASIO 3 DEVOJKE OD SMRTI Konstantin je sada otkrio šta se tačno dogodilo: "Jedno nije tačno..."
konstantin.jpg