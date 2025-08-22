Hronika
KURIR SAZNAJE: Surovi ubica uhapšen u Beogradu! Kod Matića pronađena i velika količina droge
U velikoj akciji MUP, PS Palilula i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je Bojan Matić kod kog je pronađena velika količina droge, saznaje Kurir.
Kako naš izvor otkriva, od Matića je oduzeto 20 kilograma marihuane, dva kilograma kokaina i 50.000 evra.
Inače, Matić je prema nezvaničnim informacijana, od ranije dobro poznat policiji pošto mu se sudilo za surovo ubistvo.
