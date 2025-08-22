Slušaj vest

Kako se saznaje, eksplozivne naprave otkrivene su na delu trase budućeg Moravskog koridora i za sada se nalaze na mestu gde su pronađene.

Prema dostupnim informacijama, bombe su propisno obeležene, ali ih policija ne obezbeđuje, već čekaju da budu uklonjene od strane nadležnih službi.

Još uvek nije poznato kako su bombe dospele na ovu lokaciju niti da li potiču iz perioda ratnih devedesetih, što će pokazati dalja istraga i analiza nadležnih institucija.

Očekuje se da kontradiverzione ekipe MUP-a Srbije izađu na lice mesta i bezbedno uklone pronađene eksplozivne naprave, nakon čega će biti sprovedene dodatne provere terena.

Do tada, građanima se savetuje oprez prilikom kretanja ovim delom obale reke.

(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: Đ. M.)

