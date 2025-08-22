Slušaj vest

Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Valjevu, sud je odredio pritvor do 30 dana osumnjičenom A. T. (22) iz okoline Mionice koji se tereti da je u noći između 20. i 21. avgusta pokušao da ubije pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova M. Đ. (31). Napadač je mačetom po rukama i stomaku isekao policajca kojem su lekari konstatovali teške povrede opasne po život!

Pritvor zbog opasnosti i uznemirenja javnosti

Kako je saopšteno, pritvor je određen da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo, ali i zbog velikog uznemirenja javnosti. Na saslušanju u tužilaštvu, podsetimo, A.T. se branio ćutanjem.

On se tereti za krivično delo ubistvo u pokušaju.

Povređeni policajac M. Đ. Foto: Društvene Mreže

Krvavi obračun posle ponoći

Prema sumnjama istražnih organa, napad se dogodio oko sat iza ponoći u Mionici gde je A. T. mačetom zadao više udaraca policajcu M. Đ. (31), koji je u tom trenutku bio van dužnosti.

- Policajac je utrčao u kafanu sav krvav i pao na pod. Ljudi su se sledili od šoka, nismo mogli da verujemo šta gledamo - ispričao je jedan od svedoka.

Teško ranjeni M. Đ. je odmah prebačen u Urgentni centar u Valjevu, a potom u Klinički centar u Beogradu gde se i dalje nalazi u teškom stanju.

- Povređeni policajac je momak za primer, radi godinama u MUP-u. I zet mu je inspektor u Valjevu. Nikada se nije čula ružna reč za njega i zato smo šokirani da ga je neko napao. Takav je on, dobar, vredan i kulturan mladić. Ubeđeni smo da on ništa nije kriv. Nadamo se da će preživeti i da će sve biti u redu. Pa, ko još nosi mačete sa sobom?! Užas - rekla je ranije za Kurir jedna rođaka.

Monstrum ćutao

Kako nezvanično saznaje Kurir, A. T. se na saslušanju branio ćutanjem i nije želeo da kaže nijednu reč o motivima napada.