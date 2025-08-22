Slušaj vest

Mladi policajac M. Đ. (31), koga je osumnjičeni A. T. (22) iz okoline Mionice isekao mačetom, nalazi se u Kliničkom centru u Beogradu, a kako Kurir nezvanično saznaje, njegovo stanje je za nijansu bolje.

Prema rečima našeg izvora, policajac više nije na aparatima i da sada samostalno diše, što uliva dodatnu nadu u njegov oporavak.

Doktori su tokom operacije izvršili rekonstrukciju povređene ruke. Prema prvim nalazima, ruka je topla, a što je, kako kaže naš izvor, znak da krvotok i nervi funkcionišu.

- Lekari polažu velike nade da će ruka biti spasena i da će se mladić postepeno oporavljati - kaže izvor Kurira.

Podsetimo, tuča se dogodila skoro sat vremena iza ponoći u mioničkom parku kada je M. Đ. koji je bio van dužnosti izašao iz jednog ugostiteljskog objekta. Osumnjičeni A. T. je, iz za sada nepoznatog razloga, hladnim oružjem isekao policajca.

Kako je ispričala jedna rođaka za Kurir, za sada niko od njih ne zna motiv ovog jezivog događaja.

- Ma, nisam ni stigla da pitam zašto je napadnut. Bitno mi je da se izvuče i da dete bude dobro. Drhtim cela, ovo je strašno. Čula sam samo da je došao u Mionicu da popije piće sa društvom, zato je valjda bio u tom lokalu pre napada - kaže ona i dodaje da M. Đ. osim roditelja, sestre i zeta ima i dete.

Osumnjičeni A. T. je odmah uhapšen, a posle saslušanja, na predlog Višeg javnog tužilaštva u Valjevu, sud mu je odredio pritvor do 30 dana.