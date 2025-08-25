Slušaj vest

Više od 20 dana traje potraga za grupom nasilnika koji su monstruozno napali tinejdžera A. N. (19) iz Beograda. Mladić je brutalno prebijen, isečen sekirom i izboden noževima, dok je sa drugaricama sedeo u parku u naselju Braće Jerković, a kako saznajemo, napadači i dalje izmiču pravdi!

- Za napadačima se traga već nešto više od 20 dana, a pripadnici policije u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu i dalje rade intenzivno na rasvetljavanju događaja od 1. avgusta, sa ciljem procesuiranja učesnika strašnog napada koji se to veče dogodio u beogradskom naselju Braće Jerković - kaže izvor Kurira.

Dakle, istraga traje, policija proverava sve tragove, ali za sada se ne zna ko stoji iza pokušaja ubistva mladića niti koji je bio motiv ovog monstruoznog napada.

Napadnuti tinejdžer je odmah to veče primljen u Urgentni centar sa strašnim povredama, imao je dve teške operacije i sada se oporavlja, s obzirom na to da je i ranije imao problema, zbog kojih je bio u invalidskim kolicima kada je na poslu povredio nogu.

Jeziva scena u parku

Napad se, podsetimo, dogodio nešto posle 22 sata, kada je A. N. sedeo na klupi sa dve drugarice. U tom trenutku iz automobila je istrčala grupa maskiranih mladića i nasrnula na njega.

- Oni su izleteli iz kola i odmah počeli da ga udaraju sekirom, a zatim su ga sekli po nogama i izboli nožem u stomak i grudi. Krvi je bilo svuda! Sve je trajalo jako kratko, ali izgledalo je kao da su došli sa namerom da ga ubiju - ispričala je jedna od devojaka koja je bila sa A. N. u trenutku napada.

1/7 Vidi galeriju Mesto gde je tinejdžer izboden Foto: Boba Nikolić

Njena drugarica dodaje da su vrištale i dozivale pomoć, ali nisu smele da priđu jer su napadači vitlali oružjem.

- U jednom momentu sam viknula: "Nemojte, nemojte!", a jedan od njih mi je prišao i odbrusio: "Šta bre, nemojte." Nisam smela drugačije da reagujem, imali su sekiru i noževe kod sebe - kaže potresena svedokinja.

"Došli su da ga ubiju"

Prema rečima devojaka, A. N. je u tom trenutku bio nemoćan jer se već nalazio u invalidskim kolicima posle prethodne povrede.

- Oni su ga baš tražili, čekali su da ostane sam i nezaštićen. Sekli su mu noge, a već je bio povređen. Videla mu se kost od udarca sekire. Sve je izgledalo kao da su došli da ga ubiju - kažu drugarice za Kurir.