M. I. (23)uhapšen je u Beogradu zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prema pisanju medija, mladić je upravljao električnim biciklom i radio kao dostavljač hrane, a zaustavljen je prilikom rutinske kontrole saobraćaja. 

Tokom kontrole, policija je u njegovoj torbi, u kojoj se inače dostavlja hrana, našla više kesica biljne materije nalik na marihuanu, kao i veću količinu praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin. Droga je zaplenjena i biće poslata na veštačenje, a istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu.

(Kurir.rs / Telegraf.rs)
