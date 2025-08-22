Slušaj vest

Prava krvava drama odigrala se u mestu Leoben-Donavic u Austriji, gde je u četvrtak uhapšen muškarac (64) zbog sumnje da je brutalno iskasapio nožem svoju partnerku (61), poreklom iz Srbije. Kako prenose austrijski mediji, ubica rođen u Crnoj Gori priznao je jezivo delo kada je rekao da joj je unakazio lice i telo, ali i dalje odbija da otkrije motiv zbog kojeg je digao ruku na nju!

35 uboda nožem

Prema prvim rezultatima obdukcije, nesrećna žena izbodena je čak 35 puta! Najviše uboda zadobila je u gornjem delu tela, ali je napadač nožem udarao i po licu, pa joj je i lice i telo bilo potpuno unakaženo. Prema rečima tužilaštva, sve se dogodilo u ranim jutarnjim satima, u kući u ulici Vordernberger, odmah pored fabrike čelika Voestalpine.

Žrtva se tog dana nije pojavila na poslu, a kako je bila poznata kao vredna i pouzdana radnica, njen izostanak s posla odmah je probudio sumnju. Kolege su pozvale policiju, a patrola je ubrzo stigla do njene kuće. Tamo ih je sačekao jeziv prizor, njen partner, sav krvav, stajao je u dvorištu, dok je na ulazu stajao nož natopljen krvlju.

Policajci su u kući pronašli beživotno telo žene, koje je bilo prekriveno ubodnim ranama. Lekar je mogao samo da konstatuje smrt.

Nije bilo prijave nasilja do sada

Kako navode austrijske vlasti, ranije nije bilo prijava nasilja. Nikada nije izricana zabrana prilaska niti su zabeležene bilo kakve prijave ubijene žene. I muškarac i žena do sada su živeli mirno i kako kažu susedi, činilo se da nemaju problema.

Osumnjičeni je odmah smešten u pritvor u Leobenu, a tužilaštvo je zatražilo određivanje pritvora. Istraga je u toku, a rodbina nesrećne žene u Austriji biće ispitana.