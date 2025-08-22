Slušaj vest

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mestu Đakovo kod Kraljeva 21. avgusta oko 12.30 časova život izgubio Miljan R. (45).

Miljan se kobnog dana vraćao s posla. U trenutku nepažnje, kako pričaju meštani i rođaci, udario je automobilom u cev od vodovoda koja se nalazila na putu zbog radova, nakon čega se vozilo isprevrnulo i završilo na boku.

Prema njihovim rečima, komšija koji je traktorom prolazio putem prvi je naišao na jeziv prizor i odmah pozvao policiju, vatrogasce i hitnu pomoć.

- Iako su vatrogasci sekli olupinu kako bi izvukli vozača i lekari pokušali da ga spasu, Miljan je preminuo na licu mesta, a obdukcija će utvrditi kako je smrt nastupila - kaže naš izvor.

Rođaci kroz suze pričaju da je nastradali bio pošten i vredan čovek, koji je ceo život posvetio porodici i imanju.

- Radio je od jutra do mraka, prvo ode na posao, pa se vrati da završi sve oko poljoprivrede. Nikada o njemu niko nije imao lošu reč. Ostavio je suprugu i sinove, divnu decu. Ovo je ogromna tuga i šok za sve nas - rekla je njegova rođaka za Kurir.

Meštani Đakova ističu da je prizor koji su zatekli bio stravičan.

- Automobil je bio potpuno smrskan, morali su da seku da bi izvukli telo. Pitanje je da li je zaspao za volanom ili jednostavno nije video cev - navode komšije.

Policija je obavila uviđaj i istraga će pokazati sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije.