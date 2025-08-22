ROBIJAO ZBOG UBISTVA ISPRED ZGRADE U BORČI: Bojan M. koji je danas uhapšen zbog trgovine narkoticima već bio u zatvoru!
Bojan M. (45), koji je jutros uhapšen kada je policija kod njega našla 20 kilograma marihuane, dva kilograma kokaina i veću količinu novca, kako Kurir saznaje, bio je osuđen za ubistvo D. H. nakon svađe u Borči.
Kako kaže izvor Kurira, Bojan M. je pre dvadeset godina osuđen za monstruozno ubistvo.
- Reč je o jezivom ubistvu koje se dogodilo ispred jedne zgrade u Borči, kada je Bojan udarcima u glavu ubio muškarca D.H., koji je bio sličnih godina kao i on. Nakon toga je uhapšen i osuđen na 14 ili 15 godina zatvora. Kada je odslužio kaznu, moguće je da je počeo sa dilovanjem narkotika - kaže naš sagovornik.
Kako je Kurir ranije objavio, policija na Paliluli uhapsila je Bojana M. kada je kod njega pronađeno 20 kilograma marihuane, dva kilograma kokaina i 50.000 evra.
