Bojan M. (45), koji je jutros uhapšen kada je policija kod njega našla 20 kilograma marihuane , dva kilograma kokaina i veću količinu novca, kako Kurir saznaje, bio je osuđen za ubistvo D. H. nakon svađe u Borči.

- Reč je o jezivom ubistvu koje se dogodilo ispred jedne zgrade u Borči, kada je Bojan udarcima u glavu ubio muškarca D.H., koji je bio sličnih godina kao i on. Nakon toga je uhapšen i osuđen na 14 ili 15 godina zatvora. Kada je odslužio kaznu, moguće je da je počeo sa dilovanjem narkotika - kaže naš sagovornik.