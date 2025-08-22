Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa PU Šabac i PU Novi Pazar, kao i Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu uhapsili su H. M. (22), V. T. (22) i A. D. (20) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo razbojništvo, saošteno je iz policije. 

- Oni se sumnjiče da su 14. avgusta, u stanu u Ulici kralja Milutina, upotrebom biber spreja i fizičke snage, kao i pretnjom pištoljem, od oštećene devojke (20) ukrali 1.600 evra i ključeve od automobila - piše u saopštenju.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sprovedeni u nadležno tužilaštvo.

(Kurir.rs)

