Razbojnici koji se sumnjiče da su 14. avgusta, u stanu u Ulici kralja Milutina u Beogradu, upotrebom biber spreja i fizičke snage, kao i pretnjom pištoljem, od oštećene devojke (20) ukrali 1.600 evra i ključeve od automobila, saslušani su pred Prvim osnovnim tužilaštvom. Kako se saznaje, dvojica sju iskoristila zakonsko pravo i nisu izneli odbranu, a treći je delimično priznao delo.

- Zbog sumnje da su dana 14. avgusta počinili razbojništvo u saizvršilaštvu na teritoriji Vračara, a na štetu A. K. (20), dežurni javni tužilac Prvog OJT je juče odredio zadržavanje u trajanju od 48 sati prema osumnjičenim V. T., H. M. i D.A - piše u saopštenju.

Trojica osumnjičenih su danas saslušani u prostorijama tužilaštva i tom prilikom su V. T. i D. A. iskorisrtili zakonsko pravo da ništa ne izjave, dok je H. M. izneo svoju odbranu u kojoj je delimično priznao delo koje mu se stavlja na teret.

Tužilaštvo je posle saslušanja osumnjičenih predložilo Prvom osnovnom sudu u Beogradu da se prema svim osumnjičenima odredi pritvor obzirom da osobite okolnosti ukazuju da ce ometati postupak uticanjem na svedoke.