Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Palilula, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili ukupno oko 30 kilograma droge i uhapsili Bojana M. (45) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Foto: Mup

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Palilula, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili su ukupno oko 30 kilograma droge i uhapsili B. M. (1980) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je prilikom pretresa stana koji osumnjičeni koristi zaplenila oko 28 kilograma marihuane i oko 2,2 kilograma kokaina, kao i 81.350 evra i 9.560 dinara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu - izjavio je ministar Dačić.

Foto: Mup

Podsetimo, Bojan M. (45), koji je jutros uhapšen kada je policija kod njega našla 20 kilograma marihuane, dva kilograma kokaina i veću količinu novca, kako Kurir saznaje, bio je osuđen za ubistvo D. H. nakon svađe u Borči.

Kako kaže izvor Kurira, Bojan M. je pre dvadeset godina osuđen za monstruozno ubistvo.

- Reč je o jezivom ubistvu koje se dogodilo ispred jedne zgrade u Borči, kada je Bojan udarcima u glavu ubio D.H. koji je bio sličnih godina kao i on. Nakon toga je uhapšen i osuđen na 14 ili 15 godina zatvora. Kada je odslužio kaznu, moguće je da je počeo sa dilovanjem narkotika - kaže naš sagovornik.