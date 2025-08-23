"VIKAO JE MAMA, MAMA I NA KRAJU SU SE SVI UGUŠILI": Prošlo je godinu dana od stradanja šestočlane porodice: Maju smo našli u zagrljaju najmlađeg sina!
Tačno godinu dana prošlo je od užasne tragedije kada je u požaru u novosadskom naselju Salajka nastradala cela šestočlana porodica! Tog dana, vatrena stihija odnela je živote mlade Maje Subotin (23), njenog supruga Danijela (29) i njihove četvoro dece uzrasta od dve do sedam godina.
Majina sestra danas, godinu dana kasnije, sa suzama u očima otkriva za Kurir kako su izgledali poslednji trenuci kobne noći i kako porodica živi sa bolom koji ne jenjava.
- Moji roditelji sada grade sve od nule, nakon požara nije ostalo ništa. Pokušavamo da ne mislimo o tome, ali je teško. Ništa više nije isto, praznina je ogromna - započinje svoju ispovest za Kurir Ivana, sestra nastradale Maje.
Te noći, ništa nije slutilo na tragediju. Dan je bio poseban jer je 23. avgusta njihov mlađi brat slavio punoletstvo.
- Bila sam kod mojih u gostima. Moj brat je punio 18 godina i u ponoć smo mu svi čestitali rođendan, a isto je učinila i sestra Maja. Samo dva sata kasnije, stigla je najstrašnija vest koju čovek može da zamisli. Izbio je strašan požar i Maja je s mužem i decom nastradala. Naš mlađi brat se i danas teško oporavlja. Kad god pomenemo Maju i decu, on samo izađe iz sobe. Ne može da se priseća, previše mu je teško - priča skrhana žena.
Njihova majka je, kaže, bila prva koja je primetila vatru.
- Svi smo spavali kada sam čula vrisak. Neko je dozivao: "Mama, mama". Proverila sam svoju decu, oni su spavali, a onda smo videli da gori krov sestrine kuće. To je bio horor koji ću pamtiti dok sam živa. Prva je plamen videla naša mama - priča Majina sestra.
Ona dodaje da se sve odigralo neverovatnom brzinom.
- Plamen je prvo uhvatio krov. Pokušavali smo da razvalimo zid kako bismo ih izvukli, ali nismo uspeli. Moj brat je pokušao da iznese najmlađe dete. Plakao je iz sveg glasa, vrištao je, ali nismo uspeli ni njega da spasimo. Našli su ga kasnije u Majinim rukama, zagrljene... Svi su bili zajedno, u istoj sobi, ugušili su se dimom - priseća se kroz suze.
Ona dodaje da se i dalje ne zna sa sigurnošću šta je izazvalo požar.
- Tvrdili su da je do požara došlo zbog baterije električnog motora koji je bio na punjaču. Ali, niko još sa sigurnošću nije rekao da je to pravi uzrok. Živimo u neznanju i bolu - kaže ona.
Najpotresniji prizor bio je kada su vatrogasci zatekli celu porodicu u potpuno izgoreloj sobi, a kako je obdukcija pokazala kasnije, Maja se borila do poslednjeg daha i nju su pronašli u zagrljaju najmlađeg deteta.
Ivana kaže da je njena sestra u rukama držala svoje najmlađe dete, dok su ostala deca bila pored nje i njenog supruga. Cela porodica ugušila se u požaru i do poslednjeg trenutka bili su zajedno.
- To je slika koju niko od nas ne može da izbriše iz glave. Oni su bili porodica puna ljubavi, uvek zajedno. Tako su i otišli - dodala je kroz suze naša sagovornica.
Podsetimo, u noći između 22. i 23. avgusta 2024. godine, u novosadskom naselju Salajka buknuo je požar u porodičnoj kući na uglu ulica Đorđa Derea i Davida Rackovića. U vatri je nastradala cela porodica, majka, otac i njihovo četvoro dece.
Kako su tada saopštili iz MUP-a, vatrogasci su na lice mesta stigli veoma brzo, ali nažalost, za porodicu nije bilo spasa. Ubrzo je objavljeno da je požar najverovatnije izazvao električni skuter koji je bio priključen na punjač, iako neutešni rođaci tvrde da još ne znaju sa sigurnošću šta je izazvalo onoliku buktinju.
Ova tragedija potresla je celu Srbiju, na društvenim mrežama su se danima delile fotografije nastradale porodice, kada su mnogi bili pogođeni činjenicom da je u jednom trenu ugašena cela porodica.
Grad Novi Sad proglasio je trodnevnu žalost 24, 25. i 26. avgusta prošle godine. Na zgradama je bila spuštena zastava na pola koplja, a sve kulturne manifestacije su tada bile otkazane.
Ništa više nije isto posle tragedije
Sestra kaže da porodica sada pokušava da živi dalje, iako je to gotovo nemoguće.
- Mi sada gradimo sve iz početka. Kuća je ostala bez krova, bez života, bez radosti. Praznina je ogromna. Svaki dan se borimo da izdržimo, ali ožiljak će ostati zauvek jer njih više nema - završava ona svoju ispovest za Kurir.