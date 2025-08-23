Najpotresniji prizor bio je kada su vatrogasci zatekli celu porodicu u potpuno izgoreloj sobi, a kako je obdukcija pokazala kasnije, Maja se borila do poslednjeg daha i nju su pronašli u zagrljaju najmlađeg deteta.

Ivana kaže da je njena sestra u rukama držala svoje najmlađe dete, dok su ostala deca bila pored nje i njenog supruga. Cela porodica ugušila se u požaru i do poslednjeg trenutka bili su zajedno.

- To je slika koju niko od nas ne može da izbriše iz glave. Oni su bili porodica puna ljubavi, uvek zajedno. Tako su i otišli - dodala je kroz suze naša sagovornica.