Slušaj vest

Na snimku se jasno vidi kako je jedan od napadača oborio muškarca, a potom je prišao beli automobil iz koga su izašla još dvojica napadača.

Nastavili su da tuku muškarca, dok je jedna žena vikala i kukala, zvala policiju. Druga je sa terase sve snimala i kako se moglo čuti već je pozvala policiju.

Premlaćivanje nasred ulice u Užicu Izvor: X

Kako smo saznali sve je prijavljeno policiji i istraga je u toku.

Jedan od napadača je uhapšen, a trojica su u bekstvu, dok je pretučeni muškarac zadobio teške telesne povrede, ali nije životno ugrožen.

Užice tuča na ulici Foto: Printscreen

- Ovo se dogodilo prošlog petka u naselju Gluvaći. Presreli su muškarca i krenuli u obračun. Danas je uhapšen jedan od njih, P.M., dok su trojica u bekstvu i za njima će se najverovatnije izdati poternica. Svi su iz Užica – saznajemo od izvora bliskog istrazi.

Takođe saznajemo da je postupajući tužilac predložio pritvor za svu četvoricu napadača. 

Ne propustiteHronikaMINISTAR IVICA DAČIĆ OTKRIO NOVE DETALJE: Kod Bojana M. nađeno više od 30 kilograma droge i skoro 82.000 evra!
collage.jpg
HronikaPLJAČKA U BEOGRADU! Razbojnici tukli devojku (20), isprskali je biber sprejom, pa joj pretili pištoljem!
hapsenje.jpg
HronikaROBIJAO ZBOG UBISTVA ISPRED ZGRADE U BORČI: Bojan M. koji je danas uhapšen zbog trgovine narkoticima već bio u zatvoru!
policija.jpg
HronikaUHAPŠEN DOSTAVLJAČ HRANE U BEOGRADU: Umesto pice i sendviča, policija mu u torbi našla marihuanu i amfetamine!
455.jpg