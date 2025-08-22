Slušaj vest

Na snimku se jasno vidi kako je jedan od napadača oborio muškarca, a potom je prišao beli automobil iz koga su izašla još dvojica napadača.

Nastavili su da tuku muškarca, dok je jedna žena vikala i kukala, zvala policiju. Druga je sa terase sve snimala i kako se moglo čuti već je pozvala policiju.

Premlaćivanje nasred ulice u Užicu Izvor: X

Kako smo saznali sve je prijavljeno policiji i istraga je u toku.

Jedan od napadača je uhapšen, a trojica su u bekstvu, dok je pretučeni muškarac zadobio teške telesne povrede, ali nije životno ugrožen.

- Ovo se dogodilo prošlog petka u naselju Gluvaći. Presreli su muškarca i krenuli u obračun. Danas je uhapšen jedan od njih, P.M., dok su trojica u bekstvu i za njima će se najverovatnije izdati poternica. Svi su iz Užica – saznajemo od izvora bliskog istrazi.