Na putu od centra Prijepolja ka manastiru Mileševa u naselju Luke došlo je do nesvakidašnje saobraćajne nezgode, kada je vozač putničkog vozila izgubio kontrolu i udario u kontejere koji su se nalazili pored puta.

- Jutros nas je zatekla haotična scena. Kontejneri su bili prevrnuti, zakucani jedan u drugi a smeće je bilo rasuto svuda okolo. Pretpostavljamo da je vozač samo napustio lice mesta, kaže za RINU jedan od meštana.

Za sada nije poznato da li je u ovom udesu bilo povređenih lica.

Kurir.rs/RINA

