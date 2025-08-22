Hronika
UDES KOD PRIJEPOLJA: Vozač izgubio kontrolu, zakucao se u kotejnere pored puta i napravio haos
Na putu od centra Prijepolja ka manastiru Mileševa u naselju Luke došlo je do nesvakidašnje saobraćajne nezgode, kada je vozač putničkog vozila izgubio kontrolu i udario u kontejere koji su se nalazili pored puta.
- Jutros nas je zatekla haotična scena. Kontejneri su bili prevrnuti, zakucani jedan u drugi a smeće je bilo rasuto svuda okolo. Pretpostavljamo da je vozač samo napustio lice mesta, kaže za RINU jedan od meštana.
Za sada nije poznato da li je u ovom udesu bilo povređenih lica.
Kurir.rs/RINA
