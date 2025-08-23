Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Policijskom upravom u Kikindi, uhapsili su B.L. (22) iz tog grada, jer su u stanu u kojem neprijavljeno boravi pronašli amfetamin i marihuanu.

On je osumnjičen da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave u Novom Sadu.

Pretresom stana u Novom Sadu, u kojem osumnjičeni neprijavljeno boravi, policija je pronašla oko 300 grama amfetamina, 35 grama marihuane i vagu za precizno merenje.

Sumnja se da je on, prethodno, na ulici u Novom Sadu, prodao oko 190 grama amfetamina dvadesetšestogodišnjem Kikinđaninu, kod kojeg je policija pronašla taj narkotik, pa će protiv njega biti podneta krivična prijava za krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

B.L. je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.