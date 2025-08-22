Slušaj vest

U kriminalnom obračunu koji se sinoć dogodio u Santa Kruzu u Boliviji, ubijena su dvojica muškaraca, a prema tvrdnjam izvora tamošnjih medija, istražitelji veruju da je on povezan sa likvidacijom u kojoj su nedavno u istom gradu ubijene Nišlije, Miljan Đekić i Miodrag Kostić i državljani Hrvatske i Makedonije.

Žrtve koje su sinoć ubijene u "leksusu", kada im je napadač prišao na motoru i u njih kroz stakla ispalio više od 20 hitaca identifikovane su kao Harold Mendez Erlvej i Leonardo Vaka Dijez Đentile. Jedan od ubijenih, Mendez, kako navode mediji u Boliviji, nedavno je pušten iz zatvora u kom je bio zbog prevara.

- Policijski izvori tvrde da je ova likvidacija povezana sa međunarodnim kriminalom, brazilskom kriminalnom grupom i balkanskim kartelom koji žele da kontrolišu rutu za trgovinu kokainom - naveo je bolivijski portal El Deber.

Kriminolog iz Bolivije Gabrijela Rejes uporedila je poslednja dešavanja u Boliviji sa Ekvadorom pre izvesnog vremena kada su se, prema njenim rečima, ćelije balkanskog kartela borile oko teritorije za izvoz kokaina!

Zaplena 4,8 tone kokaina, uhapšen Srbin Foto: Privatna Arhiva, Mup

- Poznato je da u Boliviji borave članovi blakanskog kartela. Bolivijci umešani u trgovinu drogom ne izvršavaju nasilje na ovaj način, ovo su pripadnici međunarodnih klanova - rekla je ona.

Podsetimo, MUP Srbije je nedavno saopštio da je ubistvo Đekića, Kostića, kao i Dejanča Lazarevksog i državljanina Hrvatske bliskog kavačkom klanu, najverovatnije povezano sa zaplenom 4,8 tona kokaina 15. jula u teritorijalnim vodama Francuske. U akciji kod Martinika, u kojoj je zaplenjena ogromna pošiljka narkotika, kako je saopšteno, uhapšeni su državljani Crne Gore, Hrvatske i Srbin Vedran Đ.