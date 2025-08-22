Slušaj vest

U kriminalnom obračunu koji se sinoć dogodio u Santa Kruzu u Boliviji, ubijena su dvojica muškaraca, a prema tvrdnjam izvora tamošnjih medija, istražitelji veruju da je on povezan sa likvidacijom u kojoj su nedavno u istom gradu ubijene Nišlije, Miljan Đekić i Miodrag Kostić i državljani Hrvatske i Makedonije.

Žrtve koje su sinoć ubijene u "leksusu", kada im je napadač prišao na motoru i u njih kroz stakla ispalio više od 20 hitaca identifikovane su kao Harold Mendez Erlvej i Leonardo Vaka Dijez Đentile. Jedan od ubijenih, Mendez, kako navode mediji u Boliviji, nedavno je pušten iz zatvora u kom je bio zbog prevara.

- Policijski izvori tvrde da je ova likvidacija povezana sa međunarodnim kriminalom, brazilskom kriminalnom grupom i balkanskim kartelom koji žele da kontrolišu rutu za trgovinu kokainom - naveo je bolivijski portal El Deber. 

Kriminolog iz Bolivije Gabrijela Rejes uporedila je poslednja dešavanja u Boliviji sa Ekvadorom pre izvesnog vremena kada su se, prema njenim rečima, ćelije balkanskog kartela borile oko teritorije za izvoz kokaina!

Vedran Djokovic, kokain i Martinik+.jpg
Zaplena 4,8 tone kokaina, uhapšen Srbin Foto: Privatna Arhiva, Mup

- Poznato je da u Boliviji borave članovi blakanskog kartela. Bolivijci umešani u trgovinu drogom ne izvršavaju nasilje na ovaj način, ovo su pripadnici međunarodnih klanova - rekla je ona. 

Podsetimo, MUP Srbije je nedavno saopštio da je ubistvo Đekića, Kostića, kao i Dejanča Lazarevksog i državljanina Hrvatske bliskog kavačkom klanu, najverovatnije povezano sa zaplenom 4,8 tona kokaina 15. jula u teritorijalnim vodama Francuske. U akciji kod Martinika, u kojoj je zaplenjena ogromna pošiljka narkotika, kako je saopšteno, uhapšeni su državljani Crne Gore, Hrvatske i Srbin Vedran Đ.

Kako je Kurir pisao, tela Nišlija nađena su 13. avgusta u kući u Santa Kruzu. Istažitelji su saopštili da su, kako se sumnja, brutalno mučeni, potom ubijeni i spakovani u crne plastične džakove. 

Ne propustiteHronikaZAPLENA 4,8 TONA KOKAINA I ČETIRI SMRTI SU POČETAK NOVOG KRVAVOG RATA KLANOVA?! Na pomolu novi sukob u podzemlju, a sve zbog šverca droge iz Južne Amerike!
bolivija.jpg
HronikaNOVI DETALJI OTMICE KAVČANINA U BOLIVIJI: Kidnaperi nosili lažne policijske uniforme, isti ljudi ubili i dvojicu Nišlija?! (FOTO)
bolivija.jpg
HronikaBALKANSKI KARTEL POKRENUO KOKAINSKI RAT U JUŽNOJ AMERICI? Istražitelji iz Bolivije sumnjaju da su Srbi likvidirani u ratu narko klanova, jedan kavčanin nestao!
1755088735246 copy 2.jpg
HronikaISTRAGA UBISTVA SRBA U BOLIVIJI PROGLAŠENA TAJNOM: Uhapšene 4 osobe, nađena hladnjača, peškiri i kiselina! Hteli da se otarase tela, ali uhvaćeni na delu (foto)
Dvojica Srba i Makedonac ubijeni u Santa Kruzu