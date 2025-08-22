Slušaj vest

U blizini Metro na Petlovom brdu vozač autombila "pokosio" je devojku (17) koja je pretrčavala ulicu.

Ona je sa teškim povredama glave i noge primljena u bolnicu.

Vozač je nakon nezgode sačekao policiju.

Prema rečima svedoka, devojka je van pešačkog pretrčavala ulicu.

Muškarac koji je vozio autombil nije bio pod dejstvom alkohola.

Kurir/Telegraf

