TINEJDŽERKA (17) PRETRČAVALA ULICU, AUTOMOBIL JE POKOSIO Teška saobraćajka na Petlovom brdu: Dobila teške povrede glave i nogu
U blizini Metro na Petlovom brdu vozač autombila "pokosio" je devojku (17) koja je pretrčavala ulicu.
Ona je sa teškim povredama glave i noge primljena u bolnicu.
Vozač je nakon nezgode sačekao policiju.
Prema rečima svedoka, devojka je van pešačkog pretrčavala ulicu.
Muškarac koji je vozio autombil nije bio pod dejstvom alkohola.
Kurir/Telegraf
