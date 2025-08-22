KAVČANI I ŠKALJARACI NE STRAHUJU NI OD ČEGA! Nicović o ratu klanova: Krvoproliće će se nastaviti na javnim mestima, SAMO ONI MOGU DA ZAUSTAVE SUKOB
Kriminalne grupe poznate kao "škaljarski" i "kavački klan" toliko su ojačale da deluju van bilo kog državnog sistema, svesni velike podrške pojedinih pripadnika policije i ne strahuju od hapšenja, kazao je za "Dan" Marko Nicović, član Svetske asocijacije šefova policija.
Podatak da su u dvadesetak dana u nastavku rata ovih kriminalnih grupa ubijene tri osobe, a dve ranjene, kako kaže Nicović, jasno demonstrira koliku snagu imaju i u državi i u inostranstvu. Da su u ratu brutalni i bez bilo kakvih obzira spremni na osvetu pokazuje i to što se većina napada dogodila usred dana, pred brojnim prolaznicima, čiji životi su tom prilikom bili ugroženi. Nicović je ocenio da će se sukob nastaviti, pa čak i na javnim mestima, sve dok se u borbu protiv klanova ne uključi američka DEA.
"Obe grupe su dokaz kako izgleda kada jedna služba organizuje kriminalnu grupu. Uvek su primer brutalnosti i amputiranih emocija. To je iz razloga što se organizuju i deluju pod zaštitom sistema i osećaja sigurnosti. Obe grupe su bile jedan mehanizam, ali su na kraju zbog ekonomskog jačanja i uticaja političkih faktora postale dve kriminalne organizacije", podseća Nicović.
Neko vreme padale su uglavnom glave "škaljaraca". Međutim, sada se situacija promijenila. "Škaljarci" su počeli da uzvraćaju udarac i da napadaju protivnike u različitim okolnostima, pa i van granica Crne Gore. Poslednja serija likvidacija počela je ubistvom navodnog "kavčanina" u Barseloni. U centru tog grada 16. jula ubijen je Filip Knežević, rodom iz Cetinja. Prema policijskim evidencijama, on je bio blizak "kavačkom klanu". Likvidiran je u ulazu zgrade u kojoj je živeo, a kod njega su pronađena lažna dokumenta.
Narednog dana, u Podgorici, ispred kućnog dvorišta u Staroj varoši, ubijen je Igor Nedović. Dok je Nedović sa drugom razgovarao na ulici, ubica je pritrčao i ispalio hice u njegovom pravcu. Nedović je pao, a ubica počeo da beži. Kada je video da se Nedović pomerio, vratio se i ispalio još nekoliko hitaca u njegovom pravcu. Policija je kao ubicu označila Arijana Rečkovića, za kojim su dva meseca tragali zbog sumnje da je Nedovića ranio u punom lokalu u Siti kvartu.
Nicović kaže da je Španija izabrana kao mesto za nastavak sukoba klanova jer je turistička zemlja koju posećuje veliki broj stranaca.
– To je idealno za skrivanje i kriminalne aktivnosti. Stara policijska mudrost kaže da se knjiga krije u biblioteci, a čovek među ljudima. Ta zemlja je i glavna destinacija za transport kokaina iz Južne Amerike. Zato imamo veliki broj obračuna na Iberijskom poluostrvu. Tome treba dodati i crnogorske pomorce, koji su nakon raspada SFRJ i likvidacije velikih pomorskih kompanija ostali bez posla. Tog momenta su postali idealni za angažovanje od strane južnoameričkih kartela – pojasnio je Nicović.
Ocenio je i da će se odnosi promeniti onog momenta kada se u borbu protiv klanova uključi američka DEA.
– Kao što sam vidio u vestima, oni bi trebalo da uspostave filijalu u Crnoj Gori. Amerikanci su shvatili da trenutne policijske snage ne mogu da se suprotstave ovim grupama. To će u svakom slučaju poboljšati sigurnost na ulicama Crne Gore je bez tog svaki građanin može biti kolateralna žrtva oružanih obračuna kriminalnih klanova – zaključuje Nicović.
Nakon nekoliko dana, takođe u punom lokalu u Podgorici, ubijen je Ivan Milačić. Bezbednosne službe vodile su ga kao pripadnika "škaljarskog klana". Kao osumnjičeni za ubistvo odmah je identifikovan Nikola Petrović, a sutradan je i uhapšen.
Mir je vladao samo nekoliko dana, a onda je 2. avgusta, u centru Barselone, nedaleko od mesta likvidacije Kneževića, napadnut Predrag Vujošević, poreklom iz Crne Gore. On je bio na terasi kafeterije kada je napadač zapucao u njegovom pravcu. Metak ga je pogodio u rame i nije životno ugrožen. On je, navodno, blizak "škaljarskom klanu", a ima bogat dosije – od pljačke sa "Pink panterima" do hapšenja zbog narkotika.
Pet dana kasnije, u Budvi je na bazenu ranjen Marko Ljubiša Kan, kontroverzni Budvanin koji slovi za vođu jedne od budvanskih kriminalnih grupa koja je bliska sa "škaljarcima".
"Sada i "škaljarci" mogu da uzvrate "kavčanima" bolne udarce. Ovo iz razloga što su ovi drugi sada manje zaštićeni jer se promenila politička konstelacija. Obe grupe su finansijski i organizaciono ojačale da deluju van bilo kog državnog sistema. Ide im naruku i to da imaju beskrajni rezervoar mladih za regrutaciju zbog njihovog osećaja besperspektivnosti. Obračuni će se nastaviti i dalje na javnim mestima jer ne strahuju od hapšenja. Poznato je da im dobar deo policije služi kao obaveštajna i organizaciona logistika, što i te kako doprinosi njihovoj efikasnosti", tvrdi Nicović.
Kurir.rs/Dan