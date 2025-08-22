Nicović kaže da je Španija izabrana kao mesto za nastavak sukoba klanova jer je turistička zemlja koju posećuje veliki broj stranaca.

– To je idealno za skrivanje i kriminalne aktivnosti. Stara policijska mudrost kaže da se knjiga krije u biblioteci, a čovek među ljudima. Ta zemlja je i glavna destinacija za transport kokaina iz Južne Amerike. Zato imamo veliki broj obračuna na Iberijskom poluostrvu. Tome treba dodati i crnogorske pomorce, koji su nakon raspada SFRJ i likvidacije velikih pomorskih kompanija ostali bez posla. Tog momenta su postali idealni za angažovanje od strane južnoameričkih kartela – pojasnio je Nicović.

Ocenio je i da će se odnosi promeniti onog momenta kada se u borbu protiv klanova uključi američka DEA.

– Kao što sam vidio u vestima, oni bi trebalo da uspostave filijalu u Crnoj Gori. Amerikanci su shvatili da trenutne policijske snage ne mogu da se suprotstave ovim grupama. To će u svakom slučaju poboljšati sigurnost na ulicama Crne Gore je bez tog svaki građanin može biti kolateralna žrtva oružanih obračuna kriminalnih klanova – zaključuje Nicović.