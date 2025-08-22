Slušaj vest

Policija u Zemunu, po nalozima javnih tužilaca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsila je S.J. (29) i B.R. (43) zbog sumnje da su izvršili krađe.

S.J. se tereti da je 6. avgusta od oštećene D.M. oduzeo mobilni telefon i novčanik sa 100 evra, a na krivične prijave nije želeo da se izjasni.

B.R. je, kako se navodi, 8. avgusta iz prodavnice u vlasništvu oštećene S.S. ukrao tri korpe sladoleda u vrednosti od 37.000 dinara, što je u potpunosti priznao pred tužilaštvom.

Zbog opasnosti od bekstva ili da će boravkom na slobodi ponoviti krivična dela, sud je prema okrivljenima odredio pritvor do 30 dana.

Kurir.rs

