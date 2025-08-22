Slušaj vest

Tri drugarice krenule su iz Niša ka Beogradu. Na putu kod Ražnja njihov automobil počeo je da gori. Upravo u tom trenutku kada je izbio stravičan požar, pojavio se on, Konstantin Živković.

Kako je izgledalo spasavanje tri devojke iz užarenog automobila, ispričao je za emisiju "Crna hronika" koja se emituje svakog radnog dana od 19 časova na Kurir televiziji.

Živković spasio tri žene iz stravične situacije: Ovo će zauvek pamtiti Izvor: Kurir televizija

- Desilo se to da sam poslovno putovao za Niš i uvideo sam taj Pežo koji je išao ispred mene. Išle su neke varnice i primetio sam da nešto nije kako treba. Krenulo je da varniči sve više, pa je krenulo i da se puši ispod auta. Blicao sam im, one su to primetile, potom smo stali i ja sam dotrčao do njihovog auta, a tada je već plamen krenuo ispod haube da se stvara - započeo je Živković, pa nastavio:

- One su primetile neke lampice i osetile smrad plastike, pa bi svakako stale. To je jako neprijatna situacija, a devojka koja je vozila je izašla iz automobila, dok su ostale dve sedele. Rekao sam im da moraju da izađu, a to su i uradile. Vodom smo pokušali da ugasimo požar, ali je bilo nemoguće. Imao sam prilike da vidim kako gori auto, pa sam im odmah rekao da izvade sve bitne stvari.

Živković se ipak latio tog posla jer su devojke bile pod velikim stresom:

- Ja sam vadio stvari iz gepeka i sa prednje strane, međutim, plamen je krenuo baš da hvata auto, pa smo stali. To je baš stresna situacija. Čitao sam po komentarima da su one bile pijane ili šta god, ali ne, devojke su zaista normalne i skroz korektne. Jednostavno su se uplašile i nisu mogle drugačije da reaguju. Ne bih voleo da se ikome ovo desi. Njihove porodice su mi veoma zahvalne i žele da me ugoste kod njih. Ponašao sam se kao što bi svako trebalo, da se podigne svest, svi smo mi učesnici u saobraćaju, ne vidim ovo kao neki herojski čin kao što je predstavljeno kroz medije. Nisam samo ja stao, stala su i dva kamiona i šleperi...

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

DOKTORI JOJ UBRIZGALI LAŽNI BOTOKS: